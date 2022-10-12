مران الأهلي - محاضرة وتقسيمة قوية.. وتأهيل عمار حمدي يتواصل

استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري التونسي.

ويلتقي الأهلي مع الفريق التونسي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين، أعقبها فقرات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، وبعد ذلك خاض اللاعبون التدريبات الخططية، ثم شاركوا في تقسيمة كرة قوية.

وخصص ميشيل يانكون، مدرب الحراس، فقرات تدريبية متنوعة للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة.

وواصل عمار حمدي، لاعب وسط الفريق، أداء فقرات التأهيل البدني التي يخضع لها لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية بعدما غاب عنها منذ عدة شهور بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وحقق الأهلي الفوز ذهابا بهدف متأخر لمحمد عبد المنعم على الملعب الرياضي مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية.