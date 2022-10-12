كرة يد - قبل أيام من كأس العالم للأندية.. الأهلي يعلن رحيل دانيال جوردو

أعلن الأهلي رحيل الإسباني دانيال جوردو المدير الفني لـ فريق اليد مواطنه راؤول جارسيا، مدير قطاع الناشئين.

وأوضح خالد العوضي مدير النشاط بالأهلي، أن إنهاء التعاقد جاء بالتراضي وتم تسليم الثنائي درع وعلم النادي تقديرا لدوره مع الفريق.

وأضاف العوضي عبر الموقع الرسمي للنادي: "جوردو شخصية جديرة بالاحترام، وكان نموذجا للإخلاص خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق، وبذل الكثير من الجهد خلال الفترة الماضية، ونفس الأمر بالنسبة لجارسيا الذي ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الناشئين، وأتمنى التوفيق للثنائي الإسباني في الفترة المقبلة".

وشدد جوردو على ثقته الكاملة في قدرة رجال يد الأهلي على تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة، وعلى تمنياته للفريق بتحقيق أفضل ما يمكن خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن علاقته بالنادي ستستمر، في ظل الاحترافية الشديدة التي وجدها منذ اليوم الأول له وحتى إنهاء العلاقة بشكل يعكس قيمة ومكانة النادي.

وكان الأهلي قد عيّن جوردو مديرا فنيا لفريق اليد في يونيو الماضي لمدة عامين.

وقاد الإسباني الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية.

وخسر نهائي كأس الكؤوس أمام الزمالك، وودع البطولة الإفريقية لأبطال الدوري من نصف النهائي أمام الزمالك.

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

ويتواجد الأهلي رفقة كل من بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي، ويتأهل أول المجموعة إلى نصف النهائي.

وسيلتقي الأهلي في الجولة الأولى مع مضر السعودي يوم 18 أكتوبر الجاري.

ثم مع بنفيكا البرتغالي في اليوم التالي.