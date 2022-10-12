منتخب مصر للناشئين - وهبة يختار 32 لاعبا لمعسكر الإعداد لتصفيات أمم إفريقيا

أعلن محمد وهبة المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 قائمة معسكر الإعداد لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما المقرر إقامتها بالجزائر.

وتستضيف الجزائر نهائيات أمم إفريقيا تحت 17 عاما في شهر أبريل 2023.

وتقام تصفيات بطولة إفريقيا تحت 17 عاما في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل.

وتسافر بعثة منتخب للناشئين إلى الجزائر يوم 30 أكتوبر المقبل، لمواجهة الجزائر وديا قبل خوض منافسات التصفيات.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر – عمر كمال – زياد هيثم – عبد الرحمن محمود.

الدفاع: علي نوفل – محمد هلال – عمر زكريا – كامل عبد الحكيم – محمد عبد المنعم – أمير علاء – أحمد عابدين – أحمد عبد العزيز سيف – محمد نبيه – عبد الرحمن – عبد الله هشام.

الوسط: يوسف إسلام – محمد السيد – مصطفى عكاشة – مروان محمود – إبراهيم عادل – علي إيهاب – محمد عبد الناصر – هشام مصطفى – عمرو محمد – عمر خضر – حسام حسن – عمر سيد معوض – مصطفى يحيى.

الهجوم: أيمن أمير – حسام عادل – محمد هيثم – محسن أشرف.

🔴 الكابتن محمد وهبة يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 لمعسكر الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية بالجزائر 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/cTGwBj58BU — EFA.eg (@EFA) October 12, 2022

ويخوض منتخب الناشئين مواجهة ودية أمام نظيره الجزائري، يوم 2 نوفمبر المقبل قبل انطلاق التصفيات.

ويشارك المنتخب المصري للناشئين في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها الجزائر.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة قوية ضمن التصفيات، إذ تضم المجموعة كل من: المغرب وليبيا وتونس إلى جانب منتخب مصر.

وودع منتخب مصر للناشئين بطولة كأس العرب من ربع النهائي على يد المغرب.

وتصدر المنتخب آنذاك ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة بالفوز على السعودية ولبنان وسوريا وتسجيل 17 هدفا ودون استقبال أي هدف في مرحلة المجموعات.

وحقق منتخب مصر لقب البطولة الإفريقية مرة وحيدة عام 1997، وسبق أن احتل المركز الرابع في نسخة 2003.