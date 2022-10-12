بن ناصر: لعبنا بروح عالية أمام تشيلسي والطرد صعب مهمتنا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 12:26

كتب : FilGoal

بن ناصر

يرى الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان أن فريقه لعب بروح عالية خلال مواجهة تشيلسي رغم الخسارة.

وخسر ميلان على يد نظيره تشيلسي بهدفين دون رد على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ أبطال أوروبا.

وقال بن ناصر عبر "بي إن سبورتس" خسرنا المباراة ولكننا لعبنا بروح عالية. المهمة أصبحت صعبة بعد الطرد وعلينا العمل بجد والتركيز على بطولة الدوري".

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وأضاف "على المستوى الفردي أبحث دائما عنى بذل قصارى جهدي لخدمة الفريق والأداء الفردي ينعكس بالطبع على الأداء الجماعي وهدفنا جميعا تحقيق الفوز في كل المباريات".

وأشهر الحكم الألماني دانييل سيبيرت بطاقة حمراء في وجه فيكايو توموري في الدقيقة 18 سقط ميلان على إثرها في فخ الخسارة بنتيجة 2-0.

وارتقى تشيلسي للصدارة برصيد 7 نقاط ويلتقي في الجولة المقبلة مع سالزبورج النمساوي.

فيما توقف رصيد ميلان عند 4 نقاط ثالثا، ويواجه دينامو زغرب في الجولة المقبلة.

ميلان تشيلسي إسماعيل بن ناصر
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