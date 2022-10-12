بيراميدز يدشن فريق كرة قدم سيدات

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

أعلن نادي بيراميدز تدشين فريق السيدات لكرة القدم لموسم 2022-2023.

وكشف النادي عبر حسابه على تويتر: "يسعدنا الإعلان عن فريق بيراميدز لكرة القدم للسيدات".

ويتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإصدار قرار بحرمان أي ناد لا يملك فريقا لكرة القدم النسائية من رخصته ومن المشاركة في البطولات التابعة له.

وبدأ مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري في وقت سابق محادثات مع أندية الدوري الممتاز وعلى رأسهم الأهلي والزمالك من أجل تدشين فرق للمشاركة في دوري الكرة النسائية الموسم المقبل.

وسبق أن مثل فريق وادي دجلة، الدوري المصري في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2021 في نسختها الأولى.

وشارك فريق وادي دجلة كممثل لمصر في المسابقة التي أقيمت في نوفمبر الماضي قبل أن يودع المسابقة من دور المجموعات، وتوج فريق ماميلودي صنداونز بالبطولة.

وتهيمن سيدات وادي دجلة على لقب الدوري المصري برصيد 13 لقبا حققها الفريق بدءا من موسم 2007-08 وحتى 2020-21، تخللها فوز الطيران بلقب دوري 2018-19.

بيراميدز فريق بيراميدز سيدات
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