جوارديولا: لم أتحدث مع هالاند بشأن إراحته.. ووجود ريال مدريد يصعب التتويج بدوري الأبطال

شدد بيب جوارديولا على أن مشاركة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا دائما ما تصعب مهمة التتويج بها.

وتعادل مانشستر سيتي مع كوبنهاجن بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا عبر قناة BT سبورتس عقب المباراة: "اللاعبون الذين لم يشاركوا كانوا مرهقين لذلك أشركنا بعض اللاعبين المنتعشين".

وتابع "لم أتحدث مع هالاند ولا أعطي اللاعبين القرارات التي نتخذها ولا أسبابها لأنهم لن يتفهموها فهم يرغبون في المشاركة".

ولم يلعب هالاند خلال مواجهة كوبنهاجن ولأول مرة منذ بداية الموسم ظل على مقاعد البدلاء.

وشدد "جوليان ألفاريز لاعب رائع نثق في إمكانية الاعتماد عليه ونحن متفاجئين من التأثير الذي أحدثه في الفريق".

وعند سؤاله عن صعوبة تتويد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا أجاب: "لأن ريال مدريد دائما متواجد فيها".

وضمن مانشتسر سيتي تأهله رسميا لدور الـ 16 قبل مباراتين على انتهاء دور المجموعات باحتلاله المركز الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني و8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.