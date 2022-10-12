سبورت: برشلونة يراقب إنزو فيرنانديز لخلافة بوسكيتس

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز

دخل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز ضمن اهتمامات برشلونة خلال الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن متابعين فنيين من برشلونة راقبوا أداء فيرنانديز خلال مواجهة بنفيكا أمام باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن خليفة سيرجيو بوسكيتس ووضع فيرنانديز ضمن خياراته، خاصة بعد اقتراب مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد من تجديد عقده.

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وتعادل بنفيكا مع باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

ويقترب سيرخيو بوسكيتس قائد برشلونة من الرحيل عن الفريق الذي قضى فيه حياته الكروية بأكملها.

وينوي بوسكيتس اختتام مسيرته مع برشلونة وخوض غمار الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS بدايةً من صيف 2023.

فيرنانديز صاحب الـ21 عاما انضم لصفوف بنفيكا في صيف 2022 قادما من ريفربلات الأرجنتيني.

وخاض لاعب الوسط مع النادي البرتغالي 17 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

إنزو فيرنانديز باريس سان جيرمان برشلونة
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