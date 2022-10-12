انتهت البطولة العربية للسلة - الاتحاد السكندري (106)-(101) كاظمة.. انتصار زعيم الثغر

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 11:44

كتب : FilGoal

أنس أسامة - كرة سلة الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وكاظمة الكويتي في ربع نهائي البطولة العربية لأندية كرة السلة.

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نهاية الشوط الإضافي بفوز كاظمة بنتيجة 106-101

نهاية المباراة بالتعادل وسنتجه لشوط إضافي

متبقي 4 ثواني والنتيجة الحالية 94-94

باقي دقيقة و23 ثانية على نهاية المباراة والنتيجة 91-89 لكاظمة

كاظمة يتقدم مرة أخرة النتيجة الحالية 83-78

الربع الأخير يبدأ النتيجة الحالية 75-69 للاتحاد

الاتحاد يتقدم من جديد النتيجة الحالية 68-66

كاظمة يتقدم بنتيجة 57-56

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 46-45

تعادل أول في المباراة.. النتيجة الحالية 32-32

ق5:42. الفارق يتقلص.. النتيجة الحالية 32-30

إصابة دولا لاعب الاتحاد السكندري وخروده للعلاج النتيجة الحالية 30-18.

نهاية الربع الأول بنتيجة 25-18 للاتحاد

ق3:51. تقدم الاتحاد مستمر النتيجة الحالية 19-11

ق7. تقدم سكندري النتيجة الحالية.. 4-0 للاتحاد.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 12:00 مساء.

البطولة العربية للأندية لكرة السلة الاتحاد السكندري كاظمة الكويتي
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