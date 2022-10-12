مالك لاتسيو يوضح حقيقة انتقال ميلينكوفيتش سافيتش لـ يوفنتوس

أوضح كلاوديو لوتيتو مالك نادي لاتسيو الإيطالي حقيقة بيع لاعبه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لصالح يوفنتوس.

وارتبط اسم لاعب الوسط الصربي بالانتقال لصفوف يوفنتوس.

وقال لوتيتو لـ "إل ماسيجيرو" الإيطالية: "ليس لدي اتفاق مع ماتيا كيزمان وكيل سافيتش لبيع اللاعب لـ يوفنتوس أو لأي فريق في يناير".

وأضاف "في نفس السياق، سافيتش يساوى الآن 120 مليون يورو، وليس 100 مليون، كل شهر سعره يرتفع".

وتطرق للحديث عن تطور الفريق تحت قيادة ماوريتسيو ساري قائلا: "بعيدا عن الفوز على فيورنتينا بنتيجة 4-0، أنا راضٍ عن روح الفريق التي رأيتها مرة أخرى، مثلما قلت من قبل، إذا واصلنا على هذا الأسلوب لن نجد حدودا وسنذهب بعيدا".

وأتم "اخترت ماوريتسيو ساري، لأنه معلم كبير في كرة القدم، وأيضا بسبب جانبه الإنساني".

سافيتش شارك الموسم الجاري في 12 مباراة بجميع المسابقات سجل 4 وصنع 7.

ومنذ انضمامه لنسور العاصمة الإيطالية في 2015 شارك 306 مباراة بجميع المسابقات سجل 62 هدفا وصنع 59 في وحقق 3 ألقاب.