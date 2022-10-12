دكرنس لـ في الجول: قيدنا لاعبنا المصاب بالسرطان في قائمة الفريق

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 10:45

كتب : رضا السنباطي

سعد محمد لاعب دكرنس

وضع نادي دكرنس لاعبه سعد محمد ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد بدوري الدرجة الثانية.

ويعاني اللاعب الشاب صاحب الـ22 عاما من الإصابة بمرض السرطان.

وقال الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس لـ FilGoal.com: " مجلس الإدارة قرر قيد سعد محمد المصاب بورم في المعدة في قائمة الفريق مواليد 2001 للموسم الجديد".

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وأضاف "رغم تلقيه العلاج في الفترة الحالية، لكنه واحد من أبناء النادي ولن نتخلى عنه ونتمنى له الشفاء العاجل".

سعد محمد مواليد 2001 انتقل لـ دكرنس بعدما بدأ مسيرته مع ناشئ كهرباء طلخا والمنصورة.

وتعرض سعد محمد للإصابة بورم في المعدة عقب نهاية الموسم الماضي وتم احتجازه لفترة في مستشفى الأورام بجامعة المنصورة ويخضع لمرحلة العلاج حاليا.

وأنهى دكرنس مجموعة بحري الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن حرس الحدود الذي تأهل للدوري الممتاز.

ويستهل دكرنس مشواره في الدرجة الثانية بمواجهة المصري بالسلوم.

الدرجة الثانية دكرنس
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