مواعيد مباريات الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - مباريات مصيرية في دوري الأبطال.. ومواجهات صعبة لسلة الأهلي والاتحاد
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 10:22
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
برشلونة × إنتر ميلان - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1
باير ليفركوزن × بورتو - 9:00 مساء - بي إن سبورتس الإنجليزية 2
فيكتوريا بلزن × بايرن ميونيخ - 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1
جلاسكو رينجرز × ليفربول - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2
نابولي × أياكس - 6:45 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم
دوري الدرجة الثانية المصري
المجد السكندري × نبروه - 3:00 مساء
طنطا × بلدية المحلة - 3:00 مساء
سبورتنج × الحمام - 3:00 مساء
كفر الشيخ × المنصورة - - 3:00 مساء
دكرنس × المصري بالسلوم - 3:00 مساء
البطولة العربية لأندية كرة السلة
الأهلي × الجهراء الكويتي - 4:00 مساء
الاتحاد السكندري × كاظمة الكويتي - 12:00 مساء
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