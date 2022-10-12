مواعيد مباريات الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - مباريات مصيرية في دوري الأبطال.. ومواجهات صعبة لسلة الأهلي والاتحاد

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 10:22

كتب : FilGoal

ليفاندوسكي - برشلونة ضد إنتر

تستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

برشلونة × إنتر ميلان - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1

باير ليفركوزن × بورتو - 9:00 مساء - بي إن سبورتس الإنجليزية 2

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فيكتوريا بلزن × بايرن ميونيخ - 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1

جلاسكو رينجرز × ليفربول - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2

نابولي × أياكس - 6:45 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم

دوري الدرجة الثانية المصري

المجد السكندري × نبروه - 3:00 مساء

طنطا × بلدية المحلة - 3:00 مساء

سبورتنج × الحمام - 3:00 مساء

كفر الشيخ × المنصورة - - 3:00 مساء

دكرنس × المصري بالسلوم - 3:00 مساء

البطولة العربية لأندية كرة السلة

الأهلي × الجهراء الكويتي - 4:00 مساء

الاتحاد السكندري × كاظمة الكويتي - 12:00 مساء

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الأربعاء دوري أبطال أوروبا دوري الدرجة الثانية المصري البطولة العربية لكرة السلة
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