هناء حمزة تتحدث عن مشكلة مريم مصطفى وإثارة الأهلي والضغوط على الاتحاد.. وحقيقة الاستقالة

تحدثت هناء حمزة لاعبة الأهلي السابقة في الكرة الطائرة ونائب مجلس إدارة الاتحاد المصري عن الأزمة المثارة بشأن ابنتها مريم مصطفى لاعبة الأهلي والتي ترغب في الانتقال إلى الزمالك.

وكشفت هناء حمزة عن تفكيرها في الاستقالة من مجلس إدارة الاتحاد المصري بسبب ما يحدث.

وكل ما يلي على لسان هناء حمزة عبر قناة صدى البلد:

"أتحدث الآن كولية أمر اللاعبة مريم مصطفى وليس كنائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة".

"مريم مصطفى هي ليبرو منتخب مصر ولازالت، فجأة حاول حمدي الصافي فرض لاعبة أخرى على مريم في الأهلي ولا يوجد سبب واضح لذلك التعنت".

"كنت أسمع من مقربين في النادي الأهلي أن حمدي الصافي يستبعد مريم مصطفى في أوامر من إدارة الأهلي، وتحدثت مع محمود الخطيب شخصيا في ذلك وأكدلي أنه سيحقق في الموضوع ولم أر رد فعل".

"لم تكن هناك أي مشكلة بيني وبين مجلس إدارة الأهلي، كل ما أفعله هو رد فعل لما يحدث معنا".

"لا أعلم إن كان منحني الأهلي صوته في انتخابات اتحاد الطائرة أو لا، زيارتي للنادي وقتها كانت طبيعية كعضو من أعضاء الجميعة العمومية مثلما زرت الزمالك".

"حررنا محضرا في قسم الشرطة لإثبات حالة، وأننا توقيع مريم على العقود كان على (ورق فاضي) ولا نعلم البنود المكتوبة حاليا وأبلغنا الأهلي بعدم رغبتي في التجديد عقب العودة من تونس".

"نطعن على تعاقد من طرف واحد، لدي الكثير من المفاجآت في نفس الواقعة ولن أتحدث عليها حاليا ولكنها (هتزعل ناس كتير)".

"هناك واقعة شهيرة للاعب كرة قدم سابق اسمه جدو ووقع على بياض قبل أن يتم إضافة بنود لا يعلم عنها اللاعب شيئا فماذا حدث؟ تم فسخ تعاقده، هناك أمور كثيرة لا أريد التحدث عنها حاليا والأمر الآن في النيابة وأتمنى أن يترك الجميع القانون يأخذ مجراه".

"يتم اجتزاء كلامي من أجل الأهواء، قلت أن الأهلي يريد الفوز حتى لو بالظلم على قضية مريم مصطفى".

"كان من الطبيعي أن يتم فسخ التعاقد لسبب عدم حصولها على 45% من قيمة تعاقدها وحتى مستحقات الموسم الجديد، ولم يخرج قرار من الاتحاد المصري بسبب ضغوط لا أريد التحدث عنها".

"كان من المفترض أن تخرج نسخة عقود جديدة باتفاق الاتحاد المصري بالإجماع للمحافظة على مصلحة اللاعب والنادي، وكان ياسر قمر رئيس الاتحاد صاحب ذلك الاقتراح، والأهلي ربما كان لديه مشاكل مع بعض اللاعبين وتخوف من رحيلهم".

"في اعترافات العامري فاروق نائب رئيس الأهلي في تحقيقات اتحاد الطائرة أن مريم بالفعل لم تتقاض مستحقاتها وعن سؤاله بالسبب قيل إنها في الخزينة".

"الشئون القانونية أخرجت توصياتها بفسخ تعاقد اللاعبة مع النادي لعدم تقاضي مستحقاتها وانتقالها إلى النادي الذي ترغب فيه والأمر نفسه للاعبة دعاء محمد التي تقدمت بشكوى ضد الزمالك ولكن فجأة توقف الأمر".

"هناء حمزة وسيلة من مرتضى منصور في صراعه مع محمود الخطيب؟ هل من الطبيعي أن أجازف بمستقبل ابنتي من أجل ذلك؟ أنا احترم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب واحترم جدا مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور".

"اتحاد الطائرة مثير للجدل؟ الأمر فقط يتعلق بالنادي الأهلي".

"قرار رحيل الهولندي جيدو فيرمولين جاء من اللجنة الأولمبية، وكلامه عن إجباره بضم نجل المدير التنفيذي للاتحاد عار تماما من الصحة".

"لم يتم إجبار فيرمولين على ضم لاعبين بأعينهم كما أدعى، كان يرفض ضم محمد عادل لاعب الأهلي على سبيل المثال وتناقشنا معه أكثر من مرة وهناك لاعبون آخرين أيضا".

"لم يتم مجاملة الأهلي بخوض منافسات كأس السوبر ولكن كانت رغبتنا في إثارة أكثر للمنافسة بمشاركة أكثر من فريقين خاصة مع إذاعة المباريات ووجود رعاة، ولم يكن هناك قرار من الأساس بعدم ضم لاعب أجنبي في مركز الليبرو".

"تخصيص عدد معين من اللاعبين فوق سن 35 سنة تم تنفيذه من قبل في كرة اليد وحدث هجوم ولكن نتائجه كانت رائعة لماذا الهجوم علينا الآن؟ هل لأن الاتحاد المصري للكرة الطائرة بدون (ضهر)".

"سرقة العقود؟ لن أتحدث عن أمور مثارة في النيابة والقضاء حاليا، تم القبض على عامل البوفيه الذي اعترف بذلك وبالتأكيد سيعلن عمن دفعه لفعل ذلك".

"بالطبع مازلت أحب الأهلي، لعبت 20 عاما في النادي الأهلي دون تقاضي أي مقابل عكس إسلام الشاطر الذي يهاجمني وتاريخه في النادي موسمين أو ثلاثة فقط وبمقابل ملايين".

"فكرت في الاستقالة بالفعل ولكن لم أتخذ قراري النهائي حتى الآن".