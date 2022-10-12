مؤتمر إنزاجي: حظينا بفرص أكثر من برشلونة في اللقاء الماضي

أوضح سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر الإيطالي أن فريقه لم يلعب بشكل دفاعي أمام برشلونة في لقاء الذهاب بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي إنتر ضد برشلونة في ملعب كامب نو في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز النيراتزوري ذهابا بهدف دون رد.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "قلت إننا حظينا بفرص أكثر من برشلونة في اللقاء الماضي، نعلم أهمية ذلك وعلينا أن نقدم شيئا غير اعتياديا، نقاتل في مجموعة صعبة بكل ما لدينا".

وأضاف "المباراة ستكون صعبة، لكننا إنتر وسنحاول اللعب بأسلوبنا ونسبب مشاكل لـ برشلونة".

وواصل "عادة لا أتحدث عن التحكيم، لكنني رأيت أن يويفا أشاد بأداء الحكام في مباراة سان سيرو".

وتابع "حييت جوان لابورتا رئيس برشلونة بحرارة في سان سيرو بعد المباراة".

وردا على المقارنة بأداء الفريق الدفاعي بنسخة مورينيو 2010: "بالطبع لا، نعلم تاريخ إنتر، لعبنا كرة قدم جيدة لعدة أشهر وهو ما تم الاعتراف به في إيطاليا وأوروبا. هناك لحظات في الموسم يتعين عليك فيها التكيف، ولكن الشوط الأول كان مرضيا وبعد الاستراحة تراجعنا بشكل أعمق لتضييق الخناق على المساحات المفتوحة أمام برشلونة".

وعن تشكيل الفريق المتوقع قال: "لا أعرف من سيبدأ، ساحتفظ بشكوكي حتى الغد، لم أحدد بعد".

وواصل "لدينا 2 مهاجمين شاركوا في آخر 3-4 مباريات على التوالي، ربما أدفع بـ هاكان تشالهان أوجلو أو هنريك ميختاريان كمهاجم ثان، كنت أفضل أن يخوض الفريقان المباراة بتشكيل كامل عدد، لكن الإصابات جزء من اللعبة".

وأردف "نستحق الإشادة بعدما لعب برشلونة بشكل سيء في مباراة سان سيرو، وأونانا لم يتصدى لتسديدات صعبة كثيرا، مباراة الغد مختلفة، سنلعب في ملعب مشتعل، وتاريخيا الأندية الإيطالية تعاني في كامب نو".

وأتم "نتوقع أن يلعب برشلونة عرضيات كثيرة داخل منطقة الجزاء، علينا أن يكون دفاعنا قويا وحادا وملتزما".

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 6 نقاط في المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن برشلونة.

بينما يحتل بايرن ميونيخ الصدارة برصيد 9 نقاط.