مدرب سان جيرمان يكشف حقيقة طلب كيليان مبابي للرحيل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

نفى كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الأخبار التي أشارت إلى رغبة كيليان مبابي لاعب الفريق في الرحيل خلال شهر يناير المقبل.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتعادل باريس سان جيرمان مع بنفيكا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في المباراة من ركلة جزاء كما سجل هدفا آخر ولكن ألغاه الحكم لوجوده في وضعية تسلل.

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وقال جالتييه في تصريحات لراديو مونت كارلو عقب المباراة: "عندما تكون باريس سان جيرمان يجب أن تحقق الفوز في كل مباراة وأن تكون أكثر خطورة".

وتابع "مباراة اليوم مختلفة عن التي خضناها من أسبوع في لشبونة وتركناهم كنا أبطأ في المباراة وقللنا الضغط وهذا ما سمح بهم بالعودة إلى المباراة".

وأضاف "الكثير من الأقاويل خرجت عن مبابي اليوم لم أتحدث عنها معه لأن مهمتنا كانت أن نكون مركزين، لقد أعطانا الكثير وأظهر أنه لاعب رائع لأنه ركز على المباراة".

وأتم "جميعنا كنا مركزين على المباراة، شائعة خرجت وتحولت إلى خبر والخبر أصبح بيانا وأجد ذلك الأمر مفاجئا قبل ساعات قليلة من مباراة مهمة".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية فجرت اليوم مفاجأة كبرى بكشفها عن رغبة مبابي في الرحيل عن النادي الفرنسي في شهر يناير المقبل.

ويشعر مبابي أن إدارة سان جيرمان قد خانته، إذ لم توف بالوعود التي قطعتها لإقناعه بتجديد عقده.

وأوضح التقرير ان النادي الفرنسي وافق على طلب مبابي بشرطين الأول أن يحدث ذلك الصيف المقبل وأن يكون لأي ناد عدا ريال مدريد.

وتورط مبابي في عدة أزمات داخل الملعب وفي مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الموسم.

وكانت الأزمة الأخيرة منذ أيام عندما أوضح مبابي عبر حسابه في "إنستجرام" أنه يفضّل اللعب في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح الذي يدفع به كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق.

كما دخل مبابي في أزمات سابقة مع زميله نيمار جونيور، وانتشرت تقارير أنه كان يرغب في رحيل البرازيلي.

وجدد مبابي عقده مع سان جيرمان في الصيف الماضي بعد أن توصل لاتفاق مع ريال مدريد.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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