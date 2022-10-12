الكومي: باهر المحمدي سيحصل على مستحقاته الأسبوع المقبل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - الإسماعيلي - الصورة من المركز الإعلامي للإسماعيلي

كشف يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي عن تحويل مستحقات باهر المحمدي لاعب الفريق الأسبوع المقبل.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتحدث الكومي لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "باهر تواجد في منزلي اليوم وكل شيء جيد ولا توجد مشكلة".

وأكمل "باهر اتخذ موقفا جميلا بسبب عجز مالي وقال لن أحصل على مستحقاتي وسأحصل عليها الأسبوع المقبل وهذا ما سيحدث بالفعل".

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وبسؤاله هل حصل خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق على مستحقاته أجاب قائلا: "جاريدو حصل على مستحقاته بالطبع".

وكان باهر المحمدي كشف في وقت سابق عن عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة والبالغة 2 مليون و800 ألف جنيه مؤكدا أنه اضطر لبيع سيارته لإكمال مصاريف زواجه.

وأكد المحمدي أن رغبته الأولى هي البقاء في الإسماعيلي.

وينتهي تعاقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي في صيف عام 2026.

وخاض باهر المحمدي مع الدراويش 137 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع أربعة آخرين.

باهر الحمدي الإسماعيلي يحيى الكومي
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