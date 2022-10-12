بيولي: أخبرت الحكم ما فكرت به بعد المباراة.. مصيرنا في دوري الأبطال بأيدينا

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أنه تحدث عما فكر به لحكم اللقاء بعد نهاية المباراة بالخسارة ضد تشيلسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وأشهر الحكم الألماني دانييل سيبيرت بطاقة حمراء في وجه فيكايو توموري في الدقيقة 18 سقط ميلان على إثرها في فخ الخسارة بنتيجة 2-0.

وقال بيولي لشبكة "ميدياست" الإيطالية: "بدأ اللقاء وأشعر أننا كنا نلعب بشكل جيد، البطاقة الحمراء وركلة الجزاء غيرت المباراة أمام فريق قوي بالفعل ولا يحتاج للعب بلاعب إضافي".

وأكمل "حظينا بفرصة العودة، كان لدينا شعور بأننا يمكننا أن نقول كلمتنا الليلة".

وأردف "لا احتاج لمشاهدة إعادة، من السهل للغاية أن نحكم على اللقطة، أخبرت الحكم ما فكرت به بعد المباراة، لغتي الإنجليزية ليست رائعة، لكنني اعتقد أنه حظى بفكرة عامة".

وواصل "نتيجة سلبية، مصيرنا يبقى في أيدينا، نريد أن نكون فريقا تنافسيا في أوروبا، نريد الفوز في المباراتين المقبلتين، لدينا كل فرصة لفعل ذلك، والآن لنعود للدوري الإيطالي حيث سنخوض مباراة صعبة مع فريق أجرى تغييرا لمدربا، ونحن بحاجة لاستعادة طاقتنا".

وتابع "لا زالنا نثق بحظوظنا في التأهل، سنلعب في زغرب كرتنا ثم سنرحب بـ سالزبورج في سان سيرو".

وأتم "من السيء ألا نحظى بفرصة لتقديم أداءً جيدا أمام جماهيرنا، دفعنا ثمنا غاليا بسبب حادثة واحدة".

وارتقى تشيلسي للصدارة برصيد 7 نقاط ويلتقي في الجولة المقبلة مع سالزبورج النمساوي.

فيما توقف رصيد ميلان عند 4 نقاط ثالثا، ويواجه دينامو زغرب في الجولة المقبلة.