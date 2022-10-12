أليجري: يمكننا فقط أن نصمت.. يوفنتوس يفتقد القلب والشغف

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

ماكس أليجري - المدير الفني يوفنتوس

أوضح ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن الفريق يعاني من مشاكل فنية وتقنية بعد الخسارة من ماكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا.

وسقط يوفنتوس في فخ الخسارة الثالثة بدور المجموعات من دوري الأبطال ومحتلا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وقال أليجري عقب نهاية اللقاء لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "من الصعب التفسير، يمكننا فقط أن نصمت، لأننا لم نقدم أداءً جيدا بخصوص الشخصية".

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وأضاف "علينا الخروج منذ هذا الموقف ونظل هادئين، غدا سنعود إلى تورينو وسنبقى في مقر تدريبات الفريق حتى الدربي".

ويلتقي يوفنتوس مع تورينو يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وواصلف "لا نمر بمشاكل تقنية أو فنية، الفريق يفتقد القلب والشغف، نلعب كثيرا بفردية، ونريد إعادة الفريق مجددا".

وتابع "قدمنا شوط أول سلبي، سنخوض معسكرا مغلقا لنقضي مزيدا من الوقت للعمل، ليس صحيحا أن نلعب بهذا الشكل".

وأتم عن إمكانية إقالته: "لا،عندما يصبح التحدي صعبا، يكون الأمر أكثر إثارة. يجب أن نخرج من هذا بشجاعة وجوع".

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق 5 نقاط عن باريس سان جيرمان وبنفيكا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة محققا 3 انتصارات فقط من 9 مباريات.

يوفنتوس دوري أبطال أوروبا ماكس أليجري
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