كادينا كوبي: 20 غرزة لـ روديجير.. وفحص طبي جديد

تلقى أنطونيو روديجير مدافع ريال مدريد 20 غرزة طبية بعد إصابته الدموية في الثواني الأخيرة من مواجهة شاختار.

أنطونيو روديجر النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعادل روديجير لريال مدريد في الثواني الأخيرة أمام شاختار بهدف قاتل لينتهي اللقاء بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أورواب.

وتعرض روديجير لإصابة دموية تسببت في خروجه على الفور مع الجهاز الطبي لعلاجه.

وكشفت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية عن تلقي روديجير لـ 20 غرزة طبية من أجل الجرح.

وأشار التقرير إلى أن روديجير سيخضع لاختبار طبي جديد غدا أو في اليوم التالي.

ويأتي الاختبار الطبي من أجل معرفة ما إذا كان هناك كسر في الوجه.

وحسم ريال مدريد تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الوصول إلى النقطة رقم 10.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه شاختار دونتسيك إيجابيا بهدف لمثله في وارسو في بولندا في المباراة التي جمعت بينهما ضم منافسات الجولة الرابعة من المسابقة لحساب المجموعة الخامسة.

سجل هدف المباراة الأول أوليكساندر زوبكوف في الدقيقة 46.

وأدرك أنطونيو روديجير التعادل لريال مدريد برأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتسبب ذلك التعادل في عدم تلقي ريال مدريد لأي هزيمة في 12 مباراة خاضها خلال الموسم الجاري في كل البطولات وضمن به التأهل رسميا لدور الـ16 من البطولة.