أنشيلوتي: إصابة روديجير خطيرة.. لعبنا سيئا لكننا لا نستسلم

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن إصابة أنطونيو روديجير مدافع الفريق تعرض لإصابة خطيرة أثناء تسجيله لهدف التعادل ضد شاختار.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه شاختار أمس الأربعاء إيجابيا بهدف لمثله في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وأثناء تسجيل روديجير لهدف التعادل برأسه ارتطم رأسه بقوة مع حارس شاختار وسقط والدماء تنهمر منه.

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وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "إصابة روديجير خطيرة جدا، لقد أراد أن يشارك في المباراة مجددا بعد إصابته لم يدرك أنه تعرض لضربة قوية".

وعن المباراة قال: "لم تكن مباراة جيدة، سيطرنا في الشوط الأول لكننا لم نتحل بالفاعلية، لم تكن ليلة مثالية لنا".

وواصل "لعبنا مباراة سيئة لكننا لم نستسلم والآن نحن في الدور التالي من دوري الأبطال، والآن علينا تصدر المجموعة".

وأردف "لعبنا سيئا وهذا يحدث في كرة القدم ولكن الأمر الإيجابي هو عدم الاستسلام".

وعن الكلاسيكو الأحد المقبل ضد برشلونة قال: "أرحنا بعض اللاعبين لشعورهم بالإرهاق وليس من أجل الكلاسيكو".

ووصل رصيد ريال مدريد إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة يليه لايبزيج ثانيا بست نقاط.

ويأتي شاختار ثالثا بخمس نقاط ثم سيلتيك رابعا بنقطة وحيدة.

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