يحيى قنديل ينضم لشركة تذكرتي.. ويجتمع بمؤمن زكريا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

يحيى قنديل مع مؤمن زكريا

انضم يحيى عمرو قنديل أحد الأبطال من ذو الهمم إلى شركة تذكرتي ليتولى منصب أخصائي التسويق الرياضي.

وحرص مؤمن زكريا المستشار الرياضى لشركة تذكرتى على إستقبال يحيى قنديل في أول يوم عمل له بشركة تذكرتي .

ويبلغ يحيى من العمر 21 عاما.

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وحصل يحيي قنديل على درجة البكالريوس في إدارة الأعمال و تخصص في الإدارة الرياضية من جامعة اسلسكا (مصر) و الدبلومة الأمريكية.

ويجيد التحدث بثلاث لغات، كما يعد -أول شخص ذو متلازمة داون في العالم يحصل على هذه الدرجة في هذا التخصص.

وهو بطل سباحة و فروسية و تنس طاولة وحاصل على أكثر من 60 ميدالية في مختلف الألعاب على المستوى المحلي و الدولي.

وتم اختياره سفيرا لصندوق "عطاء" الاستثمار الخيري لدعم ذو الهمم.

كما تم تكريم يحيي قنديل من قبل السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصفته بطل من أبطال ذو الهمم.

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