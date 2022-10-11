جورجينيو: ركلة الجزاء صحيحة لكن لا تستحق الطرد.. ونصف فرصة تغير المباراة

تحدث جورجينيو لاعب وسط تشيلسي عن الفارق بين مواجهتي ميلان والبلوز ذهابا وإيابا في دوري أبطال أوروبا، ويعتقد أن طرد فيكايو توموري غير مستحق.

وانتصر تشيلسي بنتيجة 2-0 إيابا بعدما فاز ذهابا بنتيجة 3-0 في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأبطال.

وقال جورجينيو عقب نهاية اللقاء لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية: "اعتقد إنها ركلة جزاء، لكن لا تستحق بطاقة حمراء، لكن نعم هي ركلة جزاء".

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فيكايو توموري مدافع ميلان بعد عرقلة ماسون ماونت داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

وأضاف "بالطبع، أصبحت مباراة مختلفة بعد الهدف واللعب ضد 10 لاعبين، هذا سهّل كل شيء، فوز مهم لنا".

وأكمل "المباراتان مختلفتان، الشوط الأول في ستامفورد بريدج كان قويا، وهنا عندما لعبنا أول 20 دقيقة، من الصعب إجراء مقارنة بينهما، قدمنا أداءً جيدا لنأخذ الأفضلية".

وواصل: "التفاصيل تصنع الفارق، نصف فرصة تغير المباراة والنتيجة وباقي البطولة".

وأردف "اعتقد أن فريق ميلان ينضج، أصبحوا أفضل من الموسم الماضي، وسببوا لنا مشاكل الليلة، واستطعنا الهرب منها".

وأتم عن تسجيله هدفا من ركلتي جزاء في مشوار إيطاليا بكأس العالم وتأثيرها عليه قائلا: "أثق بنفسي، سأرتكب أخطاءً، لكني إذا لم أتعلم منها، سيكون الأمر سيئا مرتين، سأحاول دائما التعلم من أخطائي".

جورجينيو أهدر ركلتي جزاء ضد سويسرا في تصفيات كأس العالم جعلت بطل أوروبا يخوض الملحق والذي خسره من خلاله بطاقة التأهل للمونديال ضد مقدونيا الشمالية.

وارتقى تشيلسي للصدارة برصيد 7 نقاط ويلتقي في الجولة المقبلة مع سالزبورج النمساوي.

فيما توقف رصيد ميلان عند 4 نقاط ثالثا، ويواجه دينامو زغرب في الجولة المقبلة.