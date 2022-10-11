مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول موقف ملعبي المصري والداخلية.. وأين يواجه القطبين فرق القناة

كشفت رابطة الأندية موقف لعب المصري والداخلية مبارياتهما في ستاد هيئة قناة السويس واتحاد الشرطة، ومكان مواجهة الأهلي والزمالك للمصري والإسماعيلي.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com: "المصري لم يحصل بعد على موافقة لعب مبارياته في الدوري على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية".

ووفي حال حصوله على الموافقة سيتم مراعاة جدول مباريات الفريقين بينه وبين الإسماعيلي".

وواصل "حتى الآن، المصري عندما يكون صاحب الأرض سيلعب مع الأهلي على استاد برج العرب ومع الزمالك في ستاد هيئة قناة السويس إذا حصل على الموافقة".

واستكمل "الإسماعيلي سيلعب مباراته عندما يكون صاحب الأرض مع الأهلي في برج العرب".

واستطرد "يتم الآن عمل بعض الإصلاحات لملعب اتحاد الشرطة لكي يصبح مطابق للشروط المطلوبة من أجل السماح للداخلية بلعب المباريات عليه"

يذكر أن قرعة الدوري المصري أقيمت الأحد الماضي، ومن المنتظر أن يبدأ الدوري خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري.