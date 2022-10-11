زد يعلن: مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق.. وستيكلنبيرج مدير رياضي

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

مجدي عبد العاطي - نادي زد

أعلن نادي زد تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، والهولندي مارتن ستيكلنبيرج مدير رياضي.

وأقام نادي زد مؤتمرا صحفيا بحضور هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا مصر وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي وأحمد عبد الله المدير التنفيذي لنادي زد وعلاء نبيل رئيس قطاع الناشئين للإعلان عن خطط واستعدادات النادي خلال الموسم الجديد.

واستعان مجلس إدارة نادي زد بمجدي عبد العاطي لتولي مهام المدير الفني للفريق الأول نظرا لما يتميز به من خبرات فنية متميزة.

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وتولى عبد العاطي إدارة العديد من الأندية منذ 2009 وساهم في صعود أندية أخرى للدوري الممتاز وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية نادي زد الفنية.

بدأ ستيكلنبيرج مشواره التدريبي بالعمل مع فرق الناشئين في بعض الأندية مثل Argon، DCG، Huizen، AFC خلال الفترة من 1991 إلي 1999.

كما تولي العديد من المناصب الفنية بنادي أياكس أمستردام في الفترة بين 1999 وحتي 2009 آخرها منصب مساعد مدرب بقطاع الناشئين بالنادي، ثم انتقل إلي نادي أياكس كيب تاون بجنوب أفريقيا لمدة عامين وتولي منصب المدير الفني للنادي من عام 2011 وحتي عام 2012، وتمكن فى هذه الفترة من الصعود بالعديد من المواهب المتميزة من قطاع الناشئين إلي الفريق الأول بالنادي.

وتولي ستيكلنبيرج تدريب المنتخب الهولندي تحت 17 و18 سنة خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2015 وانتقل إلى تدريب نادي ألمير سيتي عام 2015، ومن ثم تم اختياره لتدريب المنتخب الهولندي تحت 19 سنة لمدة 3 سنوات من عام 2016 حتى عام 2019، وكانت آخر تجاربه مع الفريق الأول للمنتخب الهولندي كمساعد مدرب في الفترة من عام 2020 وحتى عام 2021.

ويرى نادي زد أن ستيكلنبيرج تتماشى مع خطة النادي وهي تطوير جميع فرق النادي لتنافس كبرى الفرق المحلية والعالمية، حيث سبق للمدرب الهولندي خوض تجارب تدريبية متنوعة مع فرق الشباب بأندية ومنتخبات بهولندا وجنوب أفريقيا، ونجح خلالها في تصعيد العديد من المواهب المتميزة من الناشئين ومنحهم الفرصة للمشاركة وتطوير مستواهم الفني والبدني.

نادي زد مجدي عبد العاطي مارتن ستيكلنبيرج
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