8 لاعبين.. صفقات المقاولون العرب في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - بيان رسمي

انتهى سوق الانتقالات في الدوري المصري، وشهد تعاقد نادي المقاولون العرب مع ثمان لاعبين.

وأنهى المقاولون العرب موسمه في المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري المصري.

وجاءت صفقات المقاولون العرب كالآتي:

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  • عبد الله محمود

المقاولون العرب ينهي صفقة عبد الله محمود

انضم صاحب الـ24 عامًا إلى المقاولون العرب في صفقة انتقال حر.

ووقّع عبد الله محمود مع المقاولون العرب حتى صيف 2025.

  • أحمد عيد

مدافع سموحة يقترب من الانضمام إلى المقاولون العرب

انضم صاحب الـ29 عامًا إلى المقاولون العرب في صفقة انتقال حر.

ووقّع أحمد عيد مع المقاولون العرب حتى صيف 2024.

  • جوزيف أوشايا

المقاولون العرب يتعاقد مع

انضم صاحب الـ28 عامًا إلى المقاولون العرب في صفقة انتقال حر.

ووقّع أوشايا مع المقاولون العرب حتى صيف 2025.

  • محمد رزق

المقاولون يضم محمد رزق بشكل نهائي - دار الهلال

انتقل صاحب الـ29 عاما إلى المقاولون العرب قادما من الجونة.

ووقّع رزق مع المقاولون العرب حتى صيف 2025.

  • سيف العجوز

Player: Seif Al Agouz

انتقل صاحب الـ20 عاما إلى المقاولون العرب قادما من الجونة.

ووقّع العجوز مع المقاولون العرب حتى صيف 2025.

  • عيسى أبوشي

ذئاب الجبل تخطف عيسى أبوشي موهبة تنزانيا - جريدة البشاير

انتقل صاحب الـ22 عاما إلى المقاولون العرب قادما من كوستال يونيون.

ووقّع أبوشي مع المقاولون العرب حتى صيف 2026.

  • فادي فريد

فادي فريد يرحب بالانتقال إلى الإسماعيلي.. وخطوة وحيدة لإتمام الصفقة - كورة بلس

انضم صاحب الـ25 عامًا إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة موسم من البنك الأهلي.

  • محمود فهمي

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انتقل صاحب الـ22 عامًا إلى المقاولون العرب قادما من مصر للمقاصة.

ووقّع فهمي مع المقاولون العرب حتى صيف 2026.

المقاولون العرب الدوري المصري
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