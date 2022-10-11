8 لاعبين.. صفقات المقاولون العرب في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

انتهى سوق الانتقالات في الدوري المصري، وشهد تعاقد نادي المقاولون العرب مع ثمان لاعبين.

وأنهى المقاولون العرب موسمه في المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري المصري.

وجاءت صفقات المقاولون العرب كالآتي:

عبد الله محمود

انضم صاحب الـ24 عامًا إلى المقاولون العرب في صفقة انتقال حر.

ووقّع عبد الله محمود مع المقاولون العرب حتى صيف 2025.

أحمد عيد

انضم صاحب الـ29 عامًا إلى المقاولون العرب في صفقة انتقال حر.

ووقّع أحمد عيد مع المقاولون العرب حتى صيف 2024.

جوزيف أوشايا

انضم صاحب الـ28 عامًا إلى المقاولون العرب في صفقة انتقال حر.

ووقّع أوشايا مع المقاولون العرب حتى صيف 2025.

محمد رزق

انتقل صاحب الـ29 عاما إلى المقاولون العرب قادما من الجونة.

ووقّع رزق مع المقاولون العرب حتى صيف 2025.

سيف العجوز

انتقل صاحب الـ20 عاما إلى المقاولون العرب قادما من الجونة.

ووقّع العجوز مع المقاولون العرب حتى صيف 2025.

عيسى أبوشي

انتقل صاحب الـ22 عاما إلى المقاولون العرب قادما من كوستال يونيون.

ووقّع أبوشي مع المقاولون العرب حتى صيف 2026.

فادي فريد

انضم صاحب الـ25 عامًا إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة موسم من البنك الأهلي.

محمود فهمي

انتقل صاحب الـ22 عامًا إلى المقاولون العرب قادما من مصر للمقاصة.

ووقّع فهمي مع المقاولون العرب حتى صيف 2026.