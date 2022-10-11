كونيمبول يعلن تطبيق تقنية الفيديو في جميع المسابقات القارية بدءا من الأدوار التمهيدية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم - كونمبيول

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية (كونيمبول) الاعتماد على تقنية الفيديو (VAR) في جميع المراحل بدءا من الدور التمهيدي الأول من مسابقات كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا وريكوبا سود أمريكانا 2023.

واجتمع مسؤولو كونيمبول اليوم الثلاثاء بحضور جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي نسخة 2022 بدأ استخدام تقنية الفيديو من دور الـ 16 لمسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا.

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كما سيتم استخدام التقنية لأول مرة في بطولة ريكوبا سود أمريكانا (كأس السوبر القاري).

وطلب ناديا أتليتكو مينيرو وأمريكا مينيرو من البرازيل تطبيق تقنية الفيديو بدءا من دور المجموعات في وقت سابق.

واستخدمت تقنية الفيديو لأول مرة في البطولات القارية بامريكا الجنوبية منذ 2018.

وبدءا من 2020 بدأ الاتحاد نشر الصوت والصورة للمحادثات بين حكم الساحة وحكام الفيديو.

وتوج إنديبنتديتي ديل فايي الإكوادوري بلقب كوبا سود أمريكانا 2022، وينتظر بطل كوبا ليبرتادوريس لمواجهته في كأس السوبر القاري.

وستقام المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وأتليتكو باراناينسي يوم 29 أكتوبر المقبل.

أمريكا الجنوبية تقنية الفيديو
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