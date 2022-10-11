كونيمبول يعلن تطبيق تقنية الفيديو في جميع المسابقات القارية بدءا من الأدوار التمهيدية

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية (كونيمبول) الاعتماد على تقنية الفيديو (VAR) في جميع المراحل بدءا من الدور التمهيدي الأول من مسابقات كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا وريكوبا سود أمريكانا 2023.

واجتمع مسؤولو كونيمبول اليوم الثلاثاء بحضور جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي نسخة 2022 بدأ استخدام تقنية الفيديو من دور الـ 16 لمسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا.

كما سيتم استخدام التقنية لأول مرة في بطولة ريكوبا سود أمريكانا (كأس السوبر القاري).

La herramienta tecnológica estará disponible desde fase 1 en la CONMEBOL Libertadores y en la CONMEBOL Sudamericana.#CreeEnGrande #GloriaEterna #LaGranConquista https://t.co/fbQ8HMJ4yl — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 11, 2022

وطلب ناديا أتليتكو مينيرو وأمريكا مينيرو من البرازيل تطبيق تقنية الفيديو بدءا من دور المجموعات في وقت سابق.

واستخدمت تقنية الفيديو لأول مرة في البطولات القارية بامريكا الجنوبية منذ 2018.

وبدءا من 2020 بدأ الاتحاد نشر الصوت والصورة للمحادثات بين حكم الساحة وحكام الفيديو.

وتوج إنديبنتديتي ديل فايي الإكوادوري بلقب كوبا سود أمريكانا 2022، وينتظر بطل كوبا ليبرتادوريس لمواجهته في كأس السوبر القاري.

وستقام المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وأتليتكو باراناينسي يوم 29 أكتوبر المقبل.