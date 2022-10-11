بوتر يطلق تعاويذه.. تشيلسي يكرر فوزه على ميلان ويتصدر مجموعة دوري الأبطال

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

احتفال أوباميانج بالهدف مع تشيلسي أمام ميلان

كرر تشيلسي فوزه على إيه سي ميلان ولكن بهدفين مقابل لا رد هذه المرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل جورجينيو وبيير إيمريك أوباميانج هدفي تشيلسي في المباراة.

التشكيل

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أجرى ميلان تغييرا وحيدا في مواجهة تشيلسي في قمة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ رادي كرونيتش أساسيا في تشكيل الروسونيري بدلا من توماسو بوبيجا الذي شارك ضد يوفنتوس في اللقاء الأخير.

بينما عاد تشيلسي تحت قيادة جرهام بوتر للعب بثلاثي في الخط الدفاعي، بعدما لعب برباعي ضد ولفرهامبتون في اللقاء الأخير من الدوري الإنجليزي.

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أحداث المباراة

اللقاء بدأ هادئا في الربع ساعة الأولى وسط حذر كلا الفريقين قبل أن تبدأ الأحداث في التصاعد مع الدقيقة 17.

الحكم قرر احتساب ضربة جزاء لتشيلسي بعد تدخل توموري على ماونت مع بطاقة حمراء للمدافع الإنجليزي وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي ميلان.

المشاحات تسببت بعدها في بطاقتين صفراوين لأولفييه جيرو من ميلان وماسون ماونت من تشيلسي.

نجح بعدها جورجينيو في التسجيل بنجاح ليتقدم تشيلسي وازدادت قوة الالتحامات والاعتراضات بين الفريقين بعد الهدف في كل لقطة.

جيرو أهدر فرصة هدف التعادل في الدقيقة 27 بعد عرضية من دياز ورأسية من المهاجم الفرنسي جاءت بجوار القائم.

ست دقائق بعد ذلك ووسع بيير إيمريك أوباميانج الفارق بعد تمريرة من ميسون ماونت وتسديدة قوية من المهاجم الجابوني سكنت الشباك.

تدهل بعدها ستيفانو بيولي مدرب ميلان ليدخل جورجينو ديست في مكان براهيم دياز مع الدقيقة 37.

تشيلسي بدأ الشوط الثاني بدخول كونور جالاجر في مكان ماسون ماونت.

ثلاث دقائق بعد ذلك وكاد جالاجر أن يوسع الفارق لتشيلسي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت في الشباك الجانبية للقائم الأيسر من مرمى ميلان.

وسدد بعدها ريس جيمس تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50 جاءت بجوار القائم.

وتصدى تاتاروشانو لتسديدة من جورجينو في الدقيقة 54 اصطدمت بأوباميانج وغيرت اتجاهها ولكن الحارس نجح في التصدي لها.

ريس جيمس تعرض لإصابة في الدقيقة 61 ليغادر الملعب تاركا مكانه لسيزار أزبلكويتا، قبل أن يدخل بعدها روبن لوفتيس تشيك في مكان رحيم ستيرلنج.

ورد بيولي بدخول توماسو بوبيجا وأنتي ريبيتش في مكان إسماعيل بن ناصر وأولفييه جيرو.

ثم دخل هافرتز في مكان أوباميانج، واوريجي وبالو توريه في مكان لياو وهيرنانديز.

المحاولات استمرت بين لاعبي الفريقين دون خطورة كبيرة على المرمى لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة السابعة في الصدارة، وتوقف رصيد ميلان عند أربع نقاط في المركز الثالث وهو نفس رصيد دينامو زغرب صاحب المركز الأخير، وبفارق نقطة عن سالسبورج الوصيف.

إيه سي ميلان تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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