تعادل قاتل بالدماء.. روديجير ينقذ ريال مدريد من الهزيمة أمام شاختار ويؤهله إلى دور الـ16

كانت الثواني الأخيرة والنتيجة تشير لفوز شاختار لكن رأسية محمولة بالدماء خطفت التعادل القاتل لريال مدريد.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه شاختار دونتسيك إيجابيا بهدف لمثله في وارسو في بولندا في المباراة التي جمعت بينهما ضم منافسات الجولة الرابعة من المسابقة لحساب المجموعة السادسة.

سجل هدف المباراة الأول أوليكساندر زوبكوف في الدقيقة 46.

وأدرك أنطونيو روديجير التعادل لريال مدريد برأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتسبب ذلك التعادل في عدم تلقي ريال مدريد لأي هزيمة في 12 مباراة خاضها خلال الموسم الجاري في كل البطولات وضمن به التأهل رسميا لدور الـ16 من البطولة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت فاز لايبزيج على مضيفه سيلتيك بهدفين دون رد.

سجل تيمو فيرنر هدف المباراة الوحيد للفريق الألماني في الدقيقة 75.



















وفي الدقيقة 84 أضاف إيميل فروسبيرج الهدف الثاني للايبزيج.

بتلك النتائج وصل رصيد ريال مدريد إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة يليه لايبزيج ثانيا بست نقاط.

ويأتي شاختار ثالثا بخمس نقاط ثم سيلتيك رابعا بنقطة وحيدة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ واستمرت بدون خطورة حتى الدقيقة 18.

ففي تلك الدقيقة سدد كريم بنزيمة كرة قوية بيسراه لكن حارس شاختار تصدى له وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وطالب شاختار بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 24 بداعي عرقلة لاسينا تراوري لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وكاد أوليكساندر زوبكوف يسجل هدفا لشاختار في الدقيقة 27 لكن دفاع ريال مدريد تصدى لتسديدته.

وجاء تهديد آخر من بنزيمة لكن حارس شاختار تألق وحول التسديدة لركلة ركنية.

وتلى تلك التسديدة واحدة أخرى من رودريجو لكن حارس شاختار واصل تألقه وحرم ريال مدريد من هدف محقق.

وسدد فيديريكو فالفيردي كرة قوية لكنها مرت لخارج الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني ومن عرضية حول زوبكوف الكرة برأسه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للفريق الأوكراني.

وكاد لاسينا تراوري يسجل هدفا ثانيا لشاختار لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

وسدد توني كروس كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وحول لوكاس فاسكيز عرضية برأسه لكنها ذهبت أعلى المرمى.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع وفي الدقيقة الثانية منه كاد أنطونيو روديجير يسجل هدفا برأسية قوية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع حول روديجير عرضية برأسية قوية سكنت الشباك ليعلن عن التعادل.

لكن روديجير سقط والدماء كانت تنهمر من وجهه هو وحارس مرمى شاختار عقب اصطدامهما.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.