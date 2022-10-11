لا هزيمة النسور مستمرة.. بنفيكا يفرض التعادل على سان جيرمان مجددا ويتقاسما الصدارة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 23:03

كتب : FilGoal

احتفال جواو ماريو بهدفه في مرمى باريس سان جيرمان - بنفيكا

فرض بنفيكا التعادل على باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

التعادل هو الثاني بين الفريقين وبنفس النتيجة خلال أسبوع واحد فقط بعد التعادل الأسبوع الماضي على ملعب دالوش.

وسجل كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان في المباراة بينما سجل جواو ماريو هدف بنفيكا.

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التعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الثامنة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بنفيكا صاحب المركز الثاني، ويأتي يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وحافظ بنفيكا على سجله الخالي من الهزائم في جميع البطولات منذ بداية الموسم بعد 17 مباراة حقق خلالهم 14 فوز 3 تعادلات.

التشكيل

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بثلاثي هجومي مكون من مبابي ونيمار وبابلو سارابيا في ظل غياب ليونيل ميسي للإصابة.

الخطورة الأولى شكلها بنفيكا في المباراة بتسديدة من رافا سيلفا في الدقيقة الـ 17 جاءت فوق المرمى.

وسيطر باريس سان جيرمان على مجريات الشوط بالكامل وشن هجمات متعددة لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس فلاكديموس.

وفي الدقيقة الـ 37 تعرض خوان بيرنات للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع أنطونيو سيلفا ليحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الفرنسي.

وسجل مبابي ركلة الجزاء بنجاح ليكتب الهدف الأول لباريس سان جيرمان.

وفي الشوط الثاني كاد مبابي أن يضيف الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط من تسديدة رائعة ولكن كرته جانب المرمى.

وفي الدقيقة الـ 60 احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة في المباراة ولكن تلك المرة لبنفيكا بعد عرقلة رافا سيلفا داخل منطقة الجزاء.

وترجم جواو ماريو ركلة الجزاء بنجاح على يمين دوناروما ليسجل هدف التعادل لبنفيكا.

وتعرض نيمار للإصابة في الدقيقة الـ 70 ولكنه أكمل المباراة بعد علاجه.

وصمد دفاع بنفيكا أمام هجمات باريس سان جيرمان مانعا لاعبيهم من الوصول إلى المرمى في باقي أوقات المباراة فيما عدا ركلة ركنية سجل منها مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان ولكنه كان متسللا ليلغي الحكم الهدف.

وقرر كريستوف جالتييه استبدال مبابي في الدقيقة الـ 88 وحل كارلوس سولير بديلا له.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته المقبلة أمام مكابي حيفا على ملعب حديقة الأمراء، بينما سيستضيف بنفيكا فريق يوفنتوس على ملعب دالوش.

باريس سان جيرمان بنفيكا دوري أبطال أوروبا
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