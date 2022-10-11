رئيس إنبي يعلن عبر في الجول ضم كريم الطيب

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي ضم كريم الطيب مهاجم بيراميدز.

كريم الطيب النادي : طلائع الجيش بيراميدز إنبـي

وقال أيمن الشريعي لـ FilGoal.com: "ضممنا كريم الطيب من بيراميدز".

وأوضح "اللاعب سيلعب لصفوف إنبي لمدة موسم واحدة على سبيل الإعارة".

وبدأ كريم الطيب مسيرته مع أسوان ثم انتقل لبيراميدز في موسم 2021-2022.

ومنه أعير مباشرة للجونة ثم قضى الموسم الماضي معارا لصفوف طلائع الجيش.

وخاض كريم الطيب (23 عاما) في الدوري المصري 54 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

وارتفع عدد صفقات إنبي إلى 14 صفقة.

فضم الفريق عماد ميهوب من بيراميدز على سبيل الإعارة، ومحمد عبد العاطي قادما من وادي دجلة إعارة.

وأيضا سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

والحارس رمضان مصطفى، بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا، والصربي ديجان ميليج، ومحمد ناصر من إيسترن كومباني، وشميلس بيكلي في صفقة انتقال حر

وتعاقد إنبي مع أحمد كشري لتدريب الفريق حتى 2024.