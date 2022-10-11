بهدف في الوقت القاتل.. أهلي جدة يهزم نجران في ثاني مباريات موسيماني

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 22:16

كتب : FilGoal

عبد الله المقرن - أهلي جدة

حقق أهلي جدة فوزا في الوقت القاتل في ثاني مباريات الفريق تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وتغلب أهلي جدة على نجران بهدفين مقابل هدف واحد وسجل الأخضر هدف الفوز في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة لأولى السعودي "دوري يلو".

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وتقدم نجران على أهلي جدة بهدف في نهاية الشوط الأول عن طريق كوتينيو في الدقيقة 45.

وعادل أهلي جدة النتيجة في الدقيقة 54 عن طريق عبد الله المقرن من ركلة جزاء.

وسجل المقرن هدف الفوز في الدقيقة 89 من ركلة جزاء جديدة.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن الأخدود المتصدر.

ويتأهل أول أربعة فرق في جدول الترتيب إلى منافسات الدوري السعودي.

الدوري السعودي أهلي جدة موسيماني
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