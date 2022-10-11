خبر في الجول – الزمالك يمدد ويعدل عقدي حسام عبد المجيد وسيد عبد الله

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

سيد عبد الله نيمار مع حسين السيد - الزمالك أمام بيراميدز

مدد الزمالك عقدي لاعبيه حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار".

سيد عبد الله

النادي : الزمالك

حسام عبد المجيد

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك عدلت عقد كلا اللاعبين ماديا ومددتهما حتى عام 2026.

جاء ذلك تقديرا من مسؤولي الزمالك لما قدمه الثنائي خلال الموسم الماضي ومساهمتها في تتويجه بلقبي الدوري وكأس مصر.

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وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق نية الزمالك في تعديل وتمديد عقود لاعبيه الشباب تقديرا لما يقدموه مع الفريق.

وشارك حسام عبد المجيد مع الزمالك في الموسم الماضي من الدوري في 11 مباراة سجل خلالهم هدفين.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ21 عاما مع الزمالك في عام 2025.

أما سيد عبد الله فخاض 13 مباراة مع الزمالك صنع خلالهم ثلاثة أهداف.

وينتهي تعاقد صاحب الـ22 عاما مع الزمالك في 2025 كذلك.

الزمالك سيد عبد الله حسام عبد المجيد
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