خبر في الجول – الزمالك يمدد ويعدل عقدي حسام عبد المجيد وسيد عبد الله

مدد الزمالك عقدي لاعبيه حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار".

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك عدلت عقد كلا اللاعبين ماديا ومددتهما حتى عام 2026.

جاء ذلك تقديرا من مسؤولي الزمالك لما قدمه الثنائي خلال الموسم الماضي ومساهمتها في تتويجه بلقبي الدوري وكأس مصر.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق نية الزمالك في تعديل وتمديد عقود لاعبيه الشباب تقديرا لما يقدموه مع الفريق.

وشارك حسام عبد المجيد مع الزمالك في الموسم الماضي من الدوري في 11 مباراة سجل خلالهم هدفين.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ21 عاما مع الزمالك في عام 2025.

أما سيد عبد الله فخاض 13 مباراة مع الزمالك صنع خلالهم ثلاثة أهداف.

وينتهي تعاقد صاحب الـ22 عاما مع الزمالك في 2025 كذلك.