لاعب فقط.. صفقة فاركو الوحيدة في سوق انتقالات 22-23
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 21:08
كتب : FilGoal
انتهى سوق الانتقالات الصيفي في مصر وشهد تعاقد فاركو مع لاعبا واحدا فقط.
وأنهى فاركو الدوري في المركز الثامن.
ياسين مرعي كان صفقة فاركو الوحيدة خلال فترة الانتقالات الماضية بعد تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة مع الزمالك.
وشارك المدافع صاحب الـ 20 عاما مع فاركو خلال الموسم الماضي في مباراتين فقط.
ولم يتمكن فاركو من التعاقد مع أي لاعب جديد خلال فترو الانتقالات الصيفية الماضية بسبب قرار المحكمة الرياضية بإيقاف قيد الفريق لفترتي انتقالات قادمتين بسبب التعاقد مع سيف تيري وعقده سار مع المريخ السوداني.
وأوضح نص الحكم الذي اطلع عليه FilGoal.com أن تيري جدد عقده مع المريخ في أبريل 2021 حتى يونيو 2024، قبل أن يخالف العقد ويوقّع لـ فاركو في سبتمبر 2021
وسيفتتح فاركو مبارياته في الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي في الجولة الأولى.