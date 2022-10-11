هزيمة محبطة لـ يوفنتوس تقلل فرص التأهل في أبطال أوروبا.. وتعادل سيتي مع كوبنهاجن

واصل يوفنتوس عروضه السيئة هذا الموسم وخسر ضد ماكابي حيفا بهدفين دون مقابل ليتذيل ترتيب المجموعة الثامنة.

وقلل يوفنتوس من حظوظ تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما وصل الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان وبنفيكا إلى 4 نقاط.

ويتجمد رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط ليتساوى مع ماكابي حيفا في المركزين الثالث والرابع، بينما يتقاسم فريقا باريس سان جيرمان وبنفيكا الصدارة بـ 7 نقاط.

بينما فقد مانشستر سيتي فرصة تحقيق العلامة الكاملة بالفوز الرابع على التوالي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي أمام كوبنهاجن.

وأهدر رياض محرز ركلة جزاء تم احتسابها لمانشستر سيتي في الشوط الأول.

ولعب مانشستر سيتي منقوصا بـ 10 لاعبين لمدة 60 دقيقة بعد طرد مباشر لسرخيو جوميز عقب مرور نصف ساعة من الشوط الأول.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بينما دورتموند في المركز الثاني بـ 6 نقاط، ورفع كونبهاجن رصيده إلى نقطتين ويتذيل إشبيلية الترتيب برصيد نقطة.

ويلعب دورتموند أمام إشبيلية اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ماكابي × يوفنتوس

تواصلت العروض الكارثية ليوفنتوس تحت قيادة ماكس أليجري المدير الفني ليقترب البيانكونيري من توديع منافسات دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس أمام ماكابي حيفا بهدفين دون مقابل في أسهل منافسات الفريق الإيطالي في المجموعة.

واستقبل يوفنتوس الهدف الأول مبكرا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

ودفع أليجري في الدقيقة 24 بأركاديوش ميليك مهاجم الفريق بدلا من أنخل دي ماريا الذي تعرض للإصابة.

واستقبل يوفنتوس هدفا جديدا في الدقيقة 42 لتصبح أمور الفريق أكثر صعوبة.

وهيمن يوفنتوس على الشوط الثاني بسيطرة على الكرة وتوالت هجمات الفريق ولكن دون جدوى.

ولم يتلقى يوفنتوس أي تسديدة على مرماه في الشوط الثاني بعد تراجع منافسه إلى الدفاع.

وتعرض يوفنتوس بذلك إلى الخسارة الثالثة من أربع مباريات في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

كوبنهاجن × مانشستر سيتي

بدأ مانشستر سيتي اللقاء بتواجد إيرلينج هالاند على دكة البدلاء للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق.

وسيطر الضيوف على مجريات اللقاء منذ البداية مع تراجع ملحوظ لفريق كوبنهاجن في الدفاع.

وفي خطأ فادح في الدقيقة الرابعة مرت الكرة من تحت أقدام إيدرسون ولكن من حسن حظه مرت إلى ركلة ركنية بعيدا عن الشباك.

واستغل رودريجو في الدقيقة 12 عودة الكرة من رياض محرز وسدد الكرة رائعة من خارج منطقة الجزاء داخل الشباك.

ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو ليتم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على رياض محرز قبل أن تصل الكرة إلى رودريجو.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء في الدقيقة 24 ولجأ حكم اللقاء لتقنية الفيديو واحتسب الركلة.

وأهدر رياض محرز ركلة الجزاء في الدقيقة 24 بعد تصدي حارس المرمى لها بنجاح.

وطالب لاعبو كوبنهاجن بركلة جزاء في الدقيقة 28 بسبب عرقلة من سيرخيو جوميز ظهير مانشستر سيتي.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لسيرخيو جوميز ليلعب مانشستر سيتي منقوصا بـ 10 لاعبين.

ودفع بيب جوارديولا بمدافعه روبن دياش في الدقيقة 32 بدلا من رياض محرز لتعويض النقص الدفاعي بعد الطرد.

وفي الشوط الثاني لم تشفع تغييرات جوارديولا الهجومية بالدفع بفيل فودين وبيرناردو سيلفا بدلا من جاك جريليتش وكيفن دي بروين في الدقيقة 77 لتغيير النتيجة.

واستحوذ فريق كوبنهاجن على الكرة بشكل ملحوظ ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى إيدرسون.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على دورتموند في الجولة الخامسة والمقرر إقامتها في ألمانيا يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.