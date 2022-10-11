تقرير بوليفي: لجنة الانضباط تصف برونو سافيو بـ "المتمرد"

وصفت لجنة الانضباط البوليفية، البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي الحالي وبوليفار السابق بـ "المتمرد".

برونو سافيو النادي : الأهلي الأهلي

واستدعت لجنة الانضباط سافيو للإدلاء بأقواله حول ما دار في مباراة أولويز ريدي بالدوري البوليفي، لكنه لم يحضر بحسب تقرير موقع "paginasiete".

كما تم فتح الباب لمشاركته بشكل افتراضي ولم يظهر اللاعب أيضا وفي ضوء ذلك إعلانه متمردا من قِبل لجنة الانضباط البوليفية.

يذكر أن بوليفار سيواجه ذا سترونجست يوم الخميس المقبل، وتم تعيين جايد فلوريس الحكم الذي اشتبك معه برونو حكما للقاء الدربي.

ماذا حدث؟

في مباراة أولويز ريدي في الجولة الخامسة عشر من الدوري البوليفي، سجل سافيو واحدا من أفضل الأهداف في مسيرته.

وفي نفس المباراة تورط برونو في رد فعل عنيف ضد الحكم جايد فلوريس وتعرض للطرد عُوقب على إثره بالإيقاف لـ 3 مباريات بسبب "السلوك العنيف" من الاتحاد البوليفي.

طرد هو الأول له منذ 8 سنوات في مسيرته الاحترافية حسبما أوضح اللاعب عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام.

كما أصدر خطابا رسميا للاعتذار لحكم اللقاء عما بدر منه.

ما تسبب في غيابه عن مباراتي بلومينج وأونفرسترايو دي فينتو وخاصة الأخيرة التي عرفت تكريم اللاعب من زملائه والجماهير بعد إعلان انتقاله لـ الأهلي آنذاك.

وبحسب تقارير بوليفية فأنه وفقا لقانون لجنة الانضباط الحالي فمن الممكن أن يتعرض اللاعب للإيقاف بين 6 أشهر إلى عام.

وانضم سافيو إلى الأهلي في صفقة كلفت الفريق 1.5 مليون دولار، لمدة 3 مواسم.

وشارك سافيو لأول مرة بقميص الأهلي في مباراة الذهاب من دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا ضد الاتحاد المنستيري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.