تقرير بوليفي: لجنة الانضباط تصف برونو سافيو بـ "المتمرد"

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

برونو سافيو - الأهلي

وصفت لجنة الانضباط البوليفية، البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي الحالي وبوليفار السابق بـ "المتمرد".

برونو سافيو

النادي : الأهلي

الأهلي

واستدعت لجنة الانضباط سافيو للإدلاء بأقواله حول ما دار في مباراة أولويز ريدي بالدوري البوليفي، لكنه لم يحضر بحسب تقرير موقع "paginasiete".

كما تم فتح الباب لمشاركته بشكل افتراضي ولم يظهر اللاعب أيضا وفي ضوء ذلك إعلانه متمردا من قِبل لجنة الانضباط البوليفية.

أخبار متعلقة:
قبل الرحيل إلى الأهلي.. لاعبو بوليفار وجمهور الفريق يودعان سافيو سافيو مودعا بوليفار قبل الانتقال إلى الأهلي: سأعود لاحقا وشكرا على كل شيء برونو سافيو.. مهاجم الأهلي الجديد الذي "يستطيع اللعب في 3 مراكز بشكل جيد للغاية" سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين

يذكر أن بوليفار سيواجه ذا سترونجست يوم الخميس المقبل، وتم تعيين جايد فلوريس الحكم الذي اشتبك معه برونو حكما للقاء الدربي.

ماذا حدث؟

في مباراة أولويز ريدي في الجولة الخامسة عشر من الدوري البوليفي، سجل سافيو واحدا من أفضل الأهداف في مسيرته.

وفي نفس المباراة تورط برونو في رد فعل عنيف ضد الحكم جايد فلوريس وتعرض للطرد عُوقب على إثره بالإيقاف لـ 3 مباريات بسبب "السلوك العنيف" من الاتحاد البوليفي.

طرد هو الأول له منذ 8 سنوات في مسيرته الاحترافية حسبما أوضح اللاعب عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام.

كما أصدر خطابا رسميا للاعتذار لحكم اللقاء عما بدر منه.

ما تسبب في غيابه عن مباراتي بلومينج وأونفرسترايو دي فينتو وخاصة الأخيرة التي عرفت تكريم اللاعب من زملائه والجماهير بعد إعلان انتقاله لـ الأهلي آنذاك.

وبحسب تقارير بوليفية فأنه وفقا لقانون لجنة الانضباط الحالي فمن الممكن أن يتعرض اللاعب للإيقاف بين 6 أشهر إلى عام.

وانضم سافيو إلى الأهلي في صفقة كلفت الفريق 1.5 مليون دولار، لمدة 3 مواسم.

وشارك سافيو لأول مرة بقميص الأهلي في مباراة الذهاب من دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا ضد الاتحاد المنستيري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

برونو سافيو الدوري البوليفي بوليفار
نرشح لكم
أمو يعلن العودة عن قرار الاعتزال "سأعود أقوى" خبر في الجول – الزمالك يمدد ويعدل عقدي حسام عبد المجيد وسيد عبد الله الدوري المصري – تعرف على قائمة الزمالك كاملة بعد ميركاتو شهد 10 صفقات أمير مرتضى: عملنا على أمرين خلال الانتقالات.. والجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل 9 لاعبين.. صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 10 لاعبين.. صفقات فيوتشر في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 5 لاعبين.. صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 تعرف على 31 لاعبا انتقل من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز
أخر الأخبار
أمو يعلن العودة عن قرار الاعتزال "سأعود أقوى" 20 دقيقة | الكرة المصرية
بهدف في الوقت القاتل.. أهلي جدة يهزم نجران في ثاني مباريات موسيماني 21 دقيقة | آسيا
خبر في الجول – الزمالك يمدد ويعدل عقدي حسام عبد المجيد وسيد عبد الله 40 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كلوب - تحديد فترة غياب أرنولد ودياز.. وموقف روبرتسون أمام رينجرز 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
5 لاعبين.. صفقات بيراميدز في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 ساعة | ميركاتو
لاعب فقط.. صفقة فاركو الوحيدة في سوق انتقالات 22-23 ساعة | ميركاتو
هزيمة محبطة لـ يوفنتوس تقلل فرص التأهل في أبطال أوروبا.. وتعادل سيتي مع كوبنهاجن ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ناجسلمان - عن ظهور مهاجم شاب جديد.. وحسم التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي