المدير الرياضي لـ سان جيرمان: مبابي لم يطلب الرحيل في يناير

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ويوفنتوس

نفى لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ما تردد عن رغبة كيليان مبابي لاعب الفريق في الرحيل في شهر يناير المقبل.

وتحدث المدير الرياضي لسان جيرمان لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية قائلا: "أنا متفاجئ للغاية لأنني أمضي الأيام مع كيليان وهو لم يطلب مني أو من الرئيس ناصر الخليفي الرحيل في شهر يناير".

وشدد "يجب أن أكون واضحا، تصريحاتي هذه ليست توضيحا لشيء بل هي رد على الأنباء التي انتشرت بشكل مفاجئ قبل مباراة هامة جدا لنا ضد بنفيكا".

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وعن أنباء اقتراب رحيله من النادي بعد عدة أشهر من تعاقده معه قال: "بالنسبة لي لدي عقد ممتد مع النادي لثلاث سنوات وأنا سعيد جدا لكوني هنا، وأعمل يوميا لأحقق طموحاتي بنهاية العقد".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية فجرت اليوم مفاجأة كبرى بكشفها عن رغبة مبابي في الرحيل عن النادي الفرنسي في شهر يناير المقبل.

ويشعر مبابي أن إدارة سان جيرمان قد خانته، إذ لم توف بالوعود التي قطعتها لإقناعه بتجديد عقده.

وأوضح التقرير ان النادي الفرنسي وافق على طلب مبابي بشرطين الأول أن يحدث ذلك الصيف المقبل وأن يكون لأي ناد عدا ريال مدريد.

وتورط مبابي في عدة أزمات داخل الملعب وفي مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الموسم.

وكانت الأزمة الأخيرة منذ أيام عندما أوضح مبابي عبر حسابه في "إنستجرام" أنه يفضّل اللعب في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح الذي يدفع به كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق.

كما دخل مبابي في أزمات سابقة مع زميله نيمار جونيور، وانتشرت تقارير أنه كان يرغب في رحيل البرازيلي.

وجدد مبابي عقده مع سان جيرمان في الصيف الماضي بعد أن توصل لاتفاق مع ريال مدريد.

مبابي سان جيرمان
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