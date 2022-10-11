كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهتي الأهلي والاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة موعد منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية بتواجد الثنائي المصري الأهلي والاتحاد السكندري.

وتقام جميع منافسات ربع النهائي غدا الأربعاء.

وكان الاتحاد السكندري قد تأهل بعد تغلبه على الغرافة القطري في ثمن النهائي.

أما الأهلي فنجح في تحقيق الفوز على أهلي حلب السوري ليواصل حملة الدفاع عن لقبه ويتأهل لنصف النهائي.

ويفتتح الاتحاد منافسات ربع النهائي بمواجهة كاظمة الكويتي في تمام الثانية عشر ظهر غدا الأربعاء.

بينما يواجه الأهلي فريق الجهراء الكويتي في الرابعة عصرا بتوقيت مصر في ثالث مباريات ربع النهائي.

وإذا تأهل الثنائي المصري إلى نصف النهائي يصطدما سويا في مباراة مرتقبة ومقرر لها يوم الجمعة.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية حتى يوم السبت المقبل 15 من أكتوبر الجاري.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من البطولة العربية بعد التغلب على الكويت الكويتي في النهائي.

بينما الاتحاد السكندري قد سبق له تحقيق اللقب سبع مرات سابقة.