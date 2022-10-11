التشكيل - تغيير وحيد في وسط ميلان.. وتشيلسي يعود للعب بـ 3 مدافعين

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:18

كتب : FilGoal

تشيلسي - ميلان

أجرى ميلان تغييرا وحيدا في مواجهة تشيلسي في قمة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ رادي كرونيتش أساسيا في تشكيل الروسونيري بدلا من توماسو بوبيجا الذي شارك ضد يوفنتوس في اللقاء الأخير.

بينما عاد تشيلسي تحت قيادة جرهام بوتر للعب بثلاثي في الخط الدفاعي، بعدما لعب برباعي ضد ولفرهامبتون في اللقاء الأخير من الدوري الإنجليزي.

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وتفوق تشيلسي على ميلان ذهابا في ستامفورد بريدج بنتيجة 3-0.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

الدفاع: ثيو هيرنانديز – فيكايو توموري – ماتيا جابيا – بيير كالولو

الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي – رادي كرونيتش

الهجوم: رافائيل لياو – أوليفييه جيرو – براهيم دياز

فيما جاء تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: كاليدو كوليبالي – تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه

الوسط: رييس جيمس – ماتيو كوفاسيتش – جورجينو – بن تشيلويل

الهجوم: رحيم سترلينج – ماسون ماونت – بيير إيميريك أوباميانج

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن ميلان الثالث.

بينما يتصدر سالزبورج النمساوي الترتيب برصيد 5 نقاط، ويحتل دينامو زغرب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

التشكيل دوري أبطال أوروبا ميلان تشيلسي
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