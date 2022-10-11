أمير مرتضى: عملنا على أمرين خلال الانتقالات.. والجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:11

كتب : إبراهيم رمضان

أمير مرتضى منصور

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن المسؤولية كبيرة على اللاعبين الجدد المنضمين لصفوف النادي.

وتحدث أمير مرتضى لموقع الزمالك الرسمي قائلا: "اللاعبون الجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل وحصلوا على بطولتي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي".

وأردف "وبناء عليه أصبح عليهم دوراً كبيراً في الظهور بالشكل المطلوب الذي يفيد الفريق".

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وعن خطة الزمالك في سوق الانتقالات المنصرمة قال: "عملنا على شقين، الأول هو حاجة الزمالك لسد الاحتياجات بعد موقف إيقاف القيد".

وأكمل "والأمر الثاني هو تعويض اللاعبين الذين خرجوا ورحلوا عن الفريق، وعليه كان لا بد من البناء والتدعيم مع اللاعبين الشباب الذين شاركوا وظهروا مع الفريق الأول بشكل مميز".

وأكد أمير مرتضى "كل اللاعبين الجدد انضموا للفريق بناء على رؤية المدير الفني للفريق جوزفالدو فيريرا".

وأتم "كانت هناك أولويات للتعاقدات في هذه الفترة وكان من الممكن تأجيل البعض لفترة الانتقالات المقبلة في حال أي تعثر ولكن نجحنا في التعاقد مع اللاعبين المطلوبين ووفرنا كافة الاحتياجات الخاصة بالفريق".

وضم الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية كل من مصطفى شلبي وعمرو السيسي وزكريا الوردي وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا ونبيل عماد "دونجا" ويوسف حسن وعمر جابر ومصطفى الزناري.

الزمالك أمير مرتضى
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