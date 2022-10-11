التشكيل - مبابي ونيمار في هجوم سان جيرمان.. وراموس يقود بنفيكا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:10

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

يقود الثنائي كيليان مبابي ونيمارهجوم باريس سان جيرمان لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بنفيكا في الجولة الرابعة من دور مجموعات المسابقة.

ويغيب ليونيل ميسي عن قائمة الفريق بسبب الإصابة للمرة الثانية على التوالي.

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ودفع كريستوف جالتييه بالتشكيل كالآتي:

حارس المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: سيرخيو راموس - ماركينوس - دانيلو

الوسط: أشرف حكيمي - فيتينيا - ماركو فيراتي - خوان بيرنات

الهجوم: بابلو سارابيا - كيليان مبابي - نيمار

فيما جاء تشكيل بنفيكا كالآتي:

حارس المرمى: أوديسياس فلاكديموس.

الدفاع: أليكساندر باه – أنطونيو سيلفا – نيكولاس أوتاميندي – أليخاندرو جريمايدو.

الوسط: فلورنتينو – فريدريك أورسينس.

أمامهما: رافا سيلفا – جواو ماريو - إنزو فيرنانديز.

الهجوم: جونكالو راموس.

بنفيكا باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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