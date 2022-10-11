التشكيل - مبابي ونيمار في هجوم سان جيرمان.. وراموس يقود بنفيكا

هزيمة محبطة لـ يوفنتوس تقلل فرص التأهل في أبطال أوروبا.. وتعادل سيتي مع كوبنهاجن

مؤتمر ناجسلمان - عن ظهور مهاجم شاب جديد.. وحسم التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال

مباشر دوري الأبطال - ميلان (0) - (1) تشيلسي.. ماذا أهدر جيرو

المدير الرياضي لـ سان جيرمان: مبابي لم يطلب الرحيل في يناير

مؤتمر لاوتارو: انتقالي لـ برشلونة أصبح من الماضي.. والتعادل لن يكفينا نريد الفوز

هالير: قد أعود للملاعب سريعا في هذه الحالة