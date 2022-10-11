مؤتمر لاوتارو: انتقالي لـ برشلونة أصبح من الماضي.. والتعادل لن يكفينا نريد الفوز

شدد لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أن انتقاله إلى برشلونة أصبح من الماضي مؤكدا أن كل تركيزه حاليا منصب على فريقه.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا لملاقاة برشلونة غدا الأربعاء في ملعب كامب نو في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وتحدث لاوتارو في المؤتمر الصحفي قائلا: "برشلونة لديه العديد من اللاعبين الرائعين وسنحاول غدا تنفيذ ما تدربنا عليه".

وبسؤاله عن انتقاله لبرشلونة قال: "هذا من الماضي، الآن أنا لاعب في صفوف إنتر، وأريد تقدم الأفضل للنادي".

وعن غيابه عن تسجيل الأهداف لثماني مباريات متتالية في كل البطولات قال: "أنا هادئ وأساعد زملائي وهذا الأمر يحدث لجميع المهاجمين، فقط علي التحلي بالهدوء والأهداف ستأتي".

وبسؤاله هل يكفي إنتر التعادل غدا للاقتراب أكثر من التأهل لدور الـ16 رد "لا الفوز".

وعن إلغاء هدف لبرشلونة بداعي لمسة يد على أليخاندرو بالدي لاعب البلوجرانا قال لاوتارو: "تقنية الفيديو حللت اللقطة وقررت الاستمرار في اللعب، الحكم يقوم بعمله مثل أي شخص".

ويحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط فيما يتصدر بايرن المنافسة بتسع نقاط.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرا فيكتوريا بلزن بدون أي نقطة.