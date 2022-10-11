10 لاعبين.. صفقات فيوتشر في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

نادي فيوتشر - بيان رسمي

انتهى سوق الانتقالات الصيفي في مصر وشهد تعاقد فيوتشر مع عشرة لاعبين.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الخامس للدوري المصري وتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت صفقات فيوتشر كالتالي:

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- باسم علي

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ظهير أيمن عمره 33 عاما

جاء في صفقة انتقال حر من المقاولون العرب.

شارك مع المقاولون العرب الموسم الماضي في 21 مباراة وصنع هدفا واحدا.

- علي الفيل

فيوتشر يدخل في مفاوضات مع مدافع طلائع الجيش (خاص) | أهل مصر

قلب دفاع عمره 29 عاما.

انتقل لفيوتشر قادما من طلائع الجيش

شارك مع طلائع الجيش في 13 مباراة

عمر السعيد

فيريرا يوصي بتجديد عقد عمر السعيد مع الزمالك - كورة بلس

مهاجم عمره 32 عاما.

انتقل لفيوتشر من الزمالك في صفقة انتقال حر.

شارك في 28 مباراة الموسم الماضي مع المالك وسجل 6 أهداف وصنع 3.

هشام عادل

هشام عادل لاعب المحلة يخضع لاختبار طبي لتحديد مدة غيابه عن الملاعب

جناح أيسر عمره 26 عاما

انتقل لفيوتشر من غزل المحلة

شارك مع غزل المحلة في الموسم الماضي في 31 مباراة وسجل ثلاثة أهداف

عبد الكبير الوادي

فيديو.. عبد الكبير الوادي يتألق بهدف جديد مع سموحة في كأس مصر - الكورة.ما

جناح أيسر عمه 29 عاما.

انتقل لفيوتشر قادما من سموحة.

شارك الموسم الماضي مع سموحة في 31 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 11.

مهند لاشين

فيوتشر يعلن ضم مهند لاشين من طلائع الجيش - بطولات

لاعب وسط عمره 26 عاما

انتقل لفيوتشر قادما من طلائع الجيش.

شارك مع طلائع الجيش خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وصنع هدفا واحدا.

هادجي باري

Future FC sign US-based striker Hadji Barry - Egyptian Football - Sports - Ahram Online

مهاجم غيني عمره 29 عاما.

انتقل إلى فيوتشر من نادي سويتشباكس الأمريكي.

شارك مع فريقه السابق خلال الموسم الماضي في 30 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 9.

هشام حافظ

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ظهير أيسر عمره 21 عاما.

انتقل لفيوتشر قادما من مصر للمقاصة.

شارك الموسم الماضي مع مصر للمقاصة في 32 مباراة.

أحمد يحيى

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حارس مرمى عمره 34 عاما.

انتقل إلى فيوتشر قادما من الاتحاد السكندري.

شارك مع الاتحاد خلال الموسم الماضي في 10 مباريات وحافظ على نظافة شباكه في 3.

عبد الله ياسين

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لاعب وسط مهاجم عمره 28 عاما.

انتقل لفيوتشر قادما من المقاولون العرب.

شارك مع المقاولون الموسم الماضي في 20 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

ويبدأ فيوتشر مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة حرس الحدود في الجولة الأولى من الدوري المصري.

فيوتشر فانتازي الدوري المصري الدوري المصري
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