الأكثر تمريرا.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد ضمك
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 19:41
كتب : FilGoal
أداء رائع لم يكتمل بالتعادل، اتحاد جدة تعادل مع ضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي بنتيجة 1-1، بظهور الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد.
طارق حامد
النادي : الاتحاد
وشارك طارق حامد أساسيا طيلة الـ 90 دقيقة، بعد نهاية إيقافه والذي غاب بسببه عن مواجهة .
فماذا قدم طارق حامد في مواجهة ضمك؟
أكثر من أكمل تمريرات صحيحة بين لاعبي الاتحاد: 72 تمريرة من أصل 80 بدقة تمرير 90%
أكثر من قطع مسار الكرة بين لاعبي الاتحاد: مرتان بالتساوي مع طارق حامد.
ثاني أكثر من أكمل عرقلة ناجحة بين لاعبي الاتحاد: 4 مرات بالتساوي مع طارق حامد وبعد البرازيلي برونو هنريكي.
أكثر من أرسل تمريرات طولية صحيحة بين لاعبي الاتحاد: 6 تمريرات من 10.
فوز بالتحامات ثنائية: 5 من 6
فوز بالتحامات هوائية: 3 من 3
المباراة انتهت بالتعادل، ولم يستفد الاتحاد من تعثر الشباب المتصدر مع الهلال أمس بنتيجة 1-1.
وأصبح النمور في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.
بينما ظل ضمك سابعا برصيد 12 نقطة محققا تعادله الثالث في آخر 4 مباريات.