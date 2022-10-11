الأكثر تمريرا.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد ضمك

أداء رائع لم يكتمل بالتعادل، اتحاد جدة تعادل مع ضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي بنتيجة 1-1، بظهور الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد.

وشارك طارق حامد أساسيا طيلة الـ 90 دقيقة، بعد نهاية إيقافه والذي غاب بسببه عن مواجهة .

فماذا قدم طارق حامد في مواجهة ضمك؟

أكثر من أكمل تمريرات صحيحة بين لاعبي الاتحاد: 72 تمريرة من أصل 80 بدقة تمرير 90%

أكثر من قطع مسار الكرة بين لاعبي الاتحاد: مرتان بالتساوي مع طارق حامد.

ثاني أكثر من أكمل عرقلة ناجحة بين لاعبي الاتحاد: 4 مرات بالتساوي مع طارق حامد وبعد البرازيلي برونو هنريكي.

أكثر من أرسل تمريرات طولية صحيحة بين لاعبي الاتحاد: 6 تمريرات من 10.

فوز بالتحامات ثنائية: 5 من 6

فوز بالتحامات هوائية: 3 من 3

المباراة انتهت بالتعادل، ولم يستفد الاتحاد من تعثر الشباب المتصدر مع الهلال أمس بنتيجة 1-1.

وأصبح النمور في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.

بينما ظل ضمك سابعا برصيد 12 نقطة محققا تعادله الثالث في آخر 4 مباريات.