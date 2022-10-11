الأفضل دفاعيا.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد ضمك
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 19:37
كتب : FilGoal
أداء رائع لم يكتمل بالتعادل، اتحاد جدة تعادل مع ضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي بنتيجة 1-1، بظهور الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وشارك حجازي أساسيا مرتديا شارة القيادة طيلة الـ 90 دقيقة.
فماذا قدم أحمد حجازي في مواجهة ضمك؟
أكثر من شتت بين لاعبي الاتحاد: 4 كرات
أكثر من قطع مسار الكرة بين لاعبي الاتحاد: مرتان بالتساوي مع طارق حامد.
ثاني أكثر من أكمل عرقلة ناجحة بين لاعبي الاتحاد: 4 مرات بالتساوي مع طارق حامد وبعد البرازيلي برونو هنريكي.
أكمل 35 تمريرة صحيحة من أصل 42 بنسبة دقة 83%.
فوز بالتحامات ثنائية: 5 من 5
فوز بالتحامات هوائية: 3 من 2
المباراة انتهت بالتعادل، ولم يستفد الاتحاد من تعثر الشباب المتصدر مع الهلال أمس بنتيجة 1-1.
وأصبح النمور في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.
بينما ظل ضمك سابعا برصيد 12 نقطة محققا تعادله الثالث في آخر 4 مباريات.