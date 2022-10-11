الأفضل دفاعيا.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد ضمك

أداء رائع لم يكتمل بالتعادل، اتحاد جدة تعادل مع ضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي بنتيجة 1-1، بظهور الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد.

وشارك حجازي أساسيا مرتديا شارة القيادة طيلة الـ 90 دقيقة.

فماذا قدم أحمد حجازي في مواجهة ضمك؟

أكثر من شتت بين لاعبي الاتحاد: 4 كرات

أكثر من قطع مسار الكرة بين لاعبي الاتحاد: مرتان بالتساوي مع طارق حامد.

ثاني أكثر من أكمل عرقلة ناجحة بين لاعبي الاتحاد: 4 مرات بالتساوي مع طارق حامد وبعد البرازيلي برونو هنريكي.

أكمل 35 تمريرة صحيحة من أصل 42 بنسبة دقة 83%.

فوز بالتحامات ثنائية: 5 من 5

فوز بالتحامات هوائية: 3 من 2

المباراة انتهت بالتعادل، ولم يستفد الاتحاد من تعثر الشباب المتصدر مع الهلال أمس بنتيجة 1-1.

وأصبح النمور في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.

بينما ظل ضمك سابعا برصيد 12 نقطة محققا تعادله الثالث في آخر 4 مباريات.