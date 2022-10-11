هالير: قد أعود للملاعب سريعا في هذه الحالة

يتمنى الإيفواري سباستيان هالير مهاجم بروسيا دورتموند الألماني العودة سريعا لكرة القدم، بعدما أصيب بورم في الخصيتين.

في يوليو الماضي أعلن دورتموند مغادرة مهاجمه لمعسكر الفريق التدريبي بسبب إصابته بمرض السرطان.

وقال هالير في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي: "أنا محظوظ بما يكفي لأشعر أنني بحالة جيدة. أنا قادر جسديا على خوض التدريبات، وأشعر أنني بحالة جيدة من الناحيتين العقلية والجسدية، وهو أمر مفيد بالطبع لمحاربة هذا المرض".

وأضاف "وضعت لنفسي جدول زمني. إذا كنت محظوظا بما يكفي ولم أخضع لعملية جراحية، فيمكن أن تسير الأمور سريعا".

وتابع "بعد ثلاثة أسابيع من المرحلة النهائية للعلاج، يتم إجراء الفحوصات لمعرفة المرحلة التي وصل إليها المرض، وما إذا كنت بحاجة إلى جراحة أم لا".

وأردف الإيفواري "إذا لم أكن بحاجة لعملية جراحية، أعتقد أنني سأكون في وضع جيد، خاصة بالطريقة التي أتدرب بها".

وواصل "حين اكتشفت إصابتي بالمرض قلت لنفسي، حسنا.. لقد حدث هذا لي. سأفعل كل شيء لأتعافى على المستوى العقلي والجسدي".

وأوضح لاعب وست هام يونايتد السابق "لقد كنت طفلا مدللا. لم يكن لدي أي مخاوف. هذه أول محنة كبيرة أواجهها".

وأكمل "بعض الناس يبدأون حياتهم بهذا المرض. كنت محظوظا لأنه جاء في نهاية العشرينات من عمري لذا لا يمكنني الشكوى".

واشتكى ابن الـ28 عاما من أنه ليس على ما يرام بعد أحد التدريبات في يوليو الماضي.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه خلال الفحوصات الطبية المكثفة تم اكتشاف ورم في الخصيتين.

وأعلن دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية ضم الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام بشكل رسمي حتى صيف 2026.

مهاجم كوت ديفوار انضم لدورتموند مقابل 35 مليون يورو حسب التقارير.

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