تعرف على 31 لاعبا انتقل من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز

انتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، فترة شهدت العديد من الصفقات القوية التي تسببت في صدى كبير وأيضا شهدت صفقات أخرى لم يلقى الضوء عليها لأنها أتت من دوري الدرجة الثانية في هدوء.

وانتقل 31 لاعبا من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز وفي الموسم الحالي أبرمت أندية الدوري العديد من الصفقات للفريق الأول بجانب إبرام صفقات لتدعيم قطاع الناشئين

ويستعرض لكم FilGoal.com جميع اللاعبين الذين انتقلوا من دوري الدرجة الثانية المصري إلى دوري الممتاز قبل غلق باب القيد.

طلائع الجيش

تعاقد مع مهاجم دمنهور جلال الشرقاوي ،وسجل اللاعب ١٣ هدفا مع دمنهور في الموسم الماضي

سموحة

محمد عصام لاعب وسط مهاجم من لافيينا

احمد حسين لاعب وسط مهاجم من النصر

محمود الملك مدافع من ابو قير للأسمدة

اسلام كانو لاعب وسط من بتروجت

احمد عبد الرسول مدافع من بتروجت

أسوان

ابراهيم عايش من وادي دجلة

مصطفى عبد الرسول من كيما اسوان

الاتحاد السكندري

احمد عيد من الأولمبي

الفلسطيني محمد صالح من القناة

البنك الاهلي

ادهم حامد لاعب وسط من النصر وتعاقد مع مصطفى الروبي حارس وادي دجلة وتم قيده في الناشئين

إنبي

سيف الخشاب مدافع من سبورتينج

علي اوسكار لاعب جناح من دمنهور

صلاح زايد جناح من دكرنس

احمد كالوشا مدافع من النصر

رفيق كابو وسط مهاجم من وادي دجلة وهو هداف الدرجة الثانية برصيد 18 هدف

محمد عبدالعاطي من وادي دجلة

سيراميكا كليوباترا

محمود زلاكه لاعب جناح من بترول أسيوط

عبد الرحمن السكران لاعب وسط من بتروجت

احمد القرموطي جناح من منتخب السويس

عمرو قلاوة لاعب وسط مدافع من من بورتو

الاهلي

عبد الرحمن رشدان مدافع مواليد 2003

كريم الدبيس لاعب وسط من مواليد 2003

محمد غزال لاعب الترسانة مواليد 2003 والذي كان معارا لسيراميكا

الداخلية

محمود منصور إعارة من بتروجت

الزمالك

يوسف حسن من وادي دجلة مواليد 2003

فيوتشر

مودي شلاطه مواليد 2001 لاعب بنها معارا وشارك اللاعب في دوري الجمهورية للشباب

بيراميدز

تعاقد مع مدافع النصر عبدالرحمن جودة مواليد 2003

حرس الحدود

رمزي خالد لاعب الرجاء

غزل المحلة

أحمد ميهوب حارس وادي دجلة

يوسف العش مواليد ٢٠٠٤ من مركز شباب كوم حمادة وهو شقيق مصطفى العش لاعب غزل المحلة