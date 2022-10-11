تعرف على 31 لاعبا انتقل من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 19:27

كتب : رضا السنباطي

من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز

انتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، فترة شهدت العديد من الصفقات القوية التي تسببت في صدى كبير وأيضا شهدت صفقات أخرى لم يلقى الضوء عليها لأنها أتت من دوري الدرجة الثانية في هدوء.

وانتقل 31 لاعبا من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز وفي الموسم الحالي أبرمت أندية الدوري العديد من الصفقات للفريق الأول بجانب إبرام صفقات لتدعيم قطاع الناشئين

ويستعرض لكم FilGoal.com جميع اللاعبين الذين انتقلوا من دوري الدرجة الثانية المصري إلى دوري الممتاز قبل غلق باب القيد.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد – هازارد أساسي.. وعودة بنزيمة ضد شاختار دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة العودة بين الزمالك وفلامبو.. والقنوات الناقلة غزل المحلة يعلن تعاقده مع محمود صابر وصلاح ريكو مروان حمدي يسجل "سوبر هاتريك" في ختام استعدادات المصري بالفوز على كابسي

طلائع الجيش

تعاقد مع مهاجم دمنهور جلال الشرقاوي ،وسجل اللاعب ١٣ هدفا مع دمنهور في الموسم الماضي

سموحة

محمد عصام لاعب وسط مهاجم من لافيينا

احمد حسين لاعب وسط مهاجم من النصر

محمود الملك مدافع من ابو قير للأسمدة

اسلام كانو لاعب وسط من بتروجت

احمد عبد الرسول مدافع من بتروجت

أسوان

ابراهيم عايش من وادي دجلة

مصطفى عبد الرسول من كيما اسوان

الاتحاد السكندري

احمد عيد من الأولمبي

الفلسطيني محمد صالح من القناة

البنك الاهلي

ادهم حامد لاعب وسط من النصر وتعاقد مع مصطفى الروبي حارس وادي دجلة وتم قيده في الناشئين

إنبي

سيف الخشاب مدافع من سبورتينج

علي اوسكار لاعب جناح من دمنهور

صلاح زايد جناح من دكرنس

احمد كالوشا مدافع من النصر

رفيق كابو وسط مهاجم من وادي دجلة وهو هداف الدرجة الثانية برصيد 18 هدف

محمد عبدالعاطي من وادي دجلة

سيراميكا كليوباترا

محمود زلاكه لاعب جناح من بترول أسيوط

عبد الرحمن السكران لاعب وسط من بتروجت

احمد القرموطي جناح من منتخب السويس

عمرو قلاوة لاعب وسط مدافع من من بورتو

الاهلي

عبد الرحمن رشدان مدافع مواليد 2003

كريم الدبيس لاعب وسط من مواليد 2003

محمد غزال لاعب الترسانة مواليد 2003 والذي كان معارا لسيراميكا

الداخلية

محمود منصور إعارة من بتروجت

الزمالك

يوسف حسن من وادي دجلة مواليد 2003

فيوتشر

مودي شلاطه مواليد 2001 لاعب بنها معارا وشارك اللاعب في دوري الجمهورية للشباب

بيراميدز

تعاقد مع مدافع النصر عبدالرحمن جودة مواليد 2003

حرس الحدود

رمزي خالد لاعب الرجاء

غزل المحلة

أحمد ميهوب حارس وادي دجلة

يوسف العش مواليد ٢٠٠٤ من مركز شباب كوم حمادة وهو شقيق مصطفى العش لاعب غزل المحلة

فانتازي الدوري المصري الدوري المصري الدرجة الثانية
نرشح لكم
9 لاعبين.. صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 8 لاعبين.. صفقات فيوتشر في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 5 لاعبين.. صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 غزل المحلة يعلن تعاقده مع محمود صابر وصلاح ريكو ماركا تفجر قنبلة: مبابي طلب الرحيل في يناير.. وباريس يشترط "أي نادٍ إلا ريال مدريد" للأندية خارج إنجلترا فقط.. ذا أثليتك يكشف عن الشرط الجزائي في عقد هالاند الاتحاد يضم جافين كيزيتو ظهير أيمن منتخب أوغندا "أخيرا و ليس آخرا ".. أسوان يتعاقد مع إسلام جمال
أخر الأخبار
المدير الرياضي لـ سان جيرمان: مبابي لم يطلب الرحيل في يناير 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – تعرف على قائمة الزمالك كاملة بعد ميركاتو شهد 10 صفقات 6 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهتي الأهلي والاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية 13 دقيقة | كرة سلة
التشكيل - تغيير وحيد في وسط ميلان.. وتشيلسي يعود للعب بـ 3 مدافعين 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الزمالك يتلقى عروضا لأربعة من لاعبي اليد للمشاركة في سوبر جلوب 25 دقيقة | كرة يد
أمير مرتضى: عملنا على أمرين خلال الانتقالات.. والجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل 25 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - مبابي ونيمار في هجوم سان جيرمان.. وراموس يقود بنفيكا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر لاوتارو: انتقالي لـ برشلونة أصبح من الماضي.. والتعادل لن يكفينا نريد الفوز 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي