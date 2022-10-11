تشافي يزف أنباءً سعيدة لـ برشلونة بخصوص كوندي

أوضح تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة موعد عودة جول كوندي لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض إليها منذ أسابيع.

ويواجه برشلونة غدا -الأربعاء- إنتر في رابع جولات دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "كوندي لن يشارك غدا وسنرى يوم الأحد (الكلاسيكو)، الأمر سيعتمد على أحاسيسه، في مثل هذه المباريات إذا لم يكن 100% يجب أن لا نخاطر به، لكن عملية شفائه تسير بشكل جيد، وتوقعاتي سيلحق المباراة".

وكان كوندي تعرض للإصابة في الفخذ في فترة التوقف الدولي رفقة منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

ويعاني برشلونة من إصابات عديدة في الجانب الدفاعي من كل رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسين وهيكتور بيليرين.

وتطرق للحديث عن مواجهة إنتر "لدينا غدا الفرصة في ملعبنا نحن لسنا في موقف جيد، لكننا في الأول والآخر مريحين علينا مواجهة الأمر".

وتابع "علينا ان نكون ايجابين، نعم هنالك ضغوط وصعوبات، نحن في وضع غير مرتاح لكن سوف نواجه الأمر بأفضل طريقة ممكنة وبكل شجاعة وبشخصيتنا، علينا ان نحصد الـ3 نقاط".

وعن عدم تسجيل ليفاندوفسكي أمام بايرن ميونيخ، أوضح "كان لدينا العديد من الفرص حينها لكن الأمر يتعلق بالفعالية والفريق ككل، أمام إنتر كان الأمر أصعب الجميع كان بعيد عن ليفاندوفسكي".

وأتم "هناك بعض الأمور التي يجب تحسينها في الفريق وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي".

بداية برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليست الأفضل بعدما خسر مباراتين من 3 في المسابقة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف إنتر صاحب الـ6 نقاط والمتصدر بايرن ميونيخ بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

وعلى مستوى المحلي، يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد الأحد المقبل على ملعب سنتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني

مباراة فارقة على صدارة الدوري، حيث يتساوى برشلونة وريال مدريد في عدد النقاط 22 في المقدمة.