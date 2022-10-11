بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع ضمك

حسم التعادل نتيجة مباراة ضمك واتحاد جدة ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري السعودي بهدف لكل فريق.

المباراة شهدت عودة طارق حامد بعد نهاية إيقافه، وشارك أحمد حجازي أساسيا مرتديا شارة قيادة النمور.

وأنهى اتحاد جدة الشوط الأول متقدما بهدف عن طريق الهداف المغربي عبد الرازق حمد الله الذي حول برأسية عرضية البرازيلي إيجور كورنادو في الشباك في الدقيقة 45+1.

هدف هو الرابع للمغربي ليصبح في المركز الثاني بترتيب الهدافين بالتساوي مع المالي موسى ماريجا لاعب الهلال، وبفارق هدف عن البرازيلي كارلوس كارفاليو مهاجم الشباب.

وكاد كورنادو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعدما انفرد وسدد كرة مرت بجوار القائم.

رد أصحاب الأرض جاء قويا وسريعا، عرضية من الجزائري عربي سوداني أودعها البرازيلي برونو دوارتي في الشباك في الدقيقة التالية.

المباراة انتهت بالتعادل، ولم يستفد الاتحاد من تعثر الشباب المتصدر مع الهلال أمس بنتيجة 1-1.

وأصبح النمور في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.

بينما ظل ضمك سابعا برصيد 12 نقطة محققا تعادله الثالث في آخر 4 مباريات.