تشكيل ريال مدريد – هازارد أساسي.. وعودة بنزيمة ضد شاختار

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بإدين هازارد في التشكيل الأساسي لفريقه استعدادا لملاقاة شاختار دونتسيك الأوكراني اليوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على شاختار لملاقاته في ملعب دونباس آرينا في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

كما عاد كريم بنزيمة للتشكيل الأساسي عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري لونين

في الدفاع: فيرلاند ميندي- أنطونيو روديجير- ناتشو فيرنانديز- لوكاس فاسكيز

في الوسط: توني كروس- أوريلين تشاوميني- إرنستو فالفيردي

في الهجوم: إيدين هازارد- كريم بنزيمة- رودريجو

ويتصدر ريال مدريد المجموعة بتسع نقاط يليه شاختار بأربع نقاط ثم لايبزيج بثلاث نقاط وأخيرا سيلتيك بدون أي نقطة.