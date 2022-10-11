غزل المحلة يعلن تعاقده مع محمود صابر وصلاح ريكو
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 18:37
كتب : FilGoal
أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع المدافع محمود صابر ولاعب الوسط صلاح ريكو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
محمود صابر
النادي : غزل المحلة
صلاح ريكو
النادي : غزل المحلة
محمود صابر وقع لنادي أسوان في وقت سابق من سوق الانتقالات الصيفي قبل أن يتم فسخ التعاقد معه بعد ذلك.
محمود صابر من ناشئين الاهلي مواليد 2001 وشارك مع منتخب الشباب.
ولعب لنادي النجم الساحلي التونسي تحت ٢١ عاما، وكذلك سيراميكا كليوباترا.
ويلعب صابر في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن ووسط الملعب.
وانضم صلاح ريكو إلى غزل المحلة قادما من إنبي.
وسبق لصلاح ريكو اللعب مع الزمالك واتحاد الشرطة ومصر للمقاصة وإنبي.
وأعلن غزل المحلة ضم ثمانية لاعبين خلال سوق الانتقالات وهم:
صلاح ريكو ومحمود صابر ومحمد جابر وكريم مصطفى ومحمد مجدي وأحمد الجديعي وعبد الهل بحر وجابريل أوروك.
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