انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (0)-(0) كوبنهاجن.. نهاية المباراة

يحل مانشستر سيتي ضيفا على كوبنهاجن ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بينما دورتموند ثانيا بـ 6 نقاط أما إشبيلية وكوبنهاجن فلكل منهما نقطة.

أما يوفنتوس فيلعب ضد ماكابي حيفا، وكان الفريق الإيطالي قد فاز في الجولة الثالثة على نفس الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات المجموعة الثامنة.

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كوبنهاجن (0)-(0) مانشستر سيتي

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 طرد سيرخيو جوميز بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق25 رياض محرز يهدر ركلة جزاء على يمين حارس المرمى

ق24 تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لمانشستر سيتي

ق14 تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق12 جوووووول أول رودربجو

ق4 الكرة تمر من تحت أقدام إيدرسون ولكن من حسن الحظ تخرج إلى ركلة ركنية

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ماكابي (2)-(0) يوفنتوس

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 هدف جديد في شباك يوفنتوس

ق24 نزول ميليك بدلا من دي ماريا المصاب

ق7 هدف أول في شباك يوفنتوس

انطلاق المباراة

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